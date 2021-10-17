«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بأكتوبر

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقدًا مع شركة السويدي إلكتريك لتنفيذ إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر جهد (66 / 22) كيلوفولت. صورة لتوقيع العقد

وسيقوم الفائز بتنفيذ مهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة، وذلك لتوفير التغذيه الكهربائيه المطلوبه للأحمال الكهربية الخاصة بمونوريل السادس من اكتوبر، مع شركة السويدي الكتريك للتجارة و التوزيع ش.م.م ، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 178 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرا.

وسيتم تنفيذ العقد في إطار جهود الدولة المصرية بكل مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذى يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم، وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر، وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة.

كما يأتي استمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروع مونوريل زايد.

ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة، وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وتوفير التغذية الكهربائية لكل المشروعات التنموية.

ويبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015، ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء نحو 37 مليونا على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 38 مليونا بنهاية