المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد إحلال خط متعارض مع محور الطريق الأبيض بتكلفة 237 مليون جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقدا مع الائتلاف المكون من شركة “جيزة باور” للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات لإحلال جزء من الكابل القائم مزدوج الدائرة المعتمدية / برقاش جهد 66 ك.ف. بطول 9 كم.

وأعلنت المصرية لنقل الكهرباء أنه سيتم تنفيذ الخط لأنه متعارض مع محور الطريق الأبيض الذى يعتبر من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة .

ويتضمن العقد توريد وتركيب كابلات أرضية قطاع 1×400 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بطول 9 كم .

وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد حوالى 237 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى 6 شهور من تاريخ إخطار القبول واستلام الموقع خالى من المعوقات، ويتم التمويل ضمن المشروعات الإستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

