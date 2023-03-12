«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقدًا لدعم الربط الكهربائي بين مصر وليبيا بقيمة 1.6 مليار جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة مدكور للمشرعات لدعم الربط الكهربائي بين مصر وليبيا عبر التوسيع محطة محولات شرق مطروح بمهمات جهدي 500/220 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم مفتاح.
ويهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى وتوفيرها للأحمال المطلوبة من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
كما سيسهم المشروع في الاستعداد لتدعيم خط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا، وذلك لرفع القدرة حتي 2000م. وات.
وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 1.6مليار جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 18 شهر من تاريخ توقيع العقد.
ويتم التمويل المكون الأجنبي من قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمكون المحلي للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
واستمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.