«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقدين لتغذية مشروع الدلتا الجديدة بـ720 مليون جنيه

وقَّعت، صباح اليوم، الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين لتوفير الطاقة الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة مع شركة XD EGEMAC؛ وذلك لتنفيذ الآتي:

إنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (12) جهد 220/66/11 كيلوفولت.

وإنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (4) جهد 66/11 كيلوفولت، سعة (3×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS).

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالى 720 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الإستراتيجية المُدرَجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرًا لكل محطة على حدة.

يأتي التعاقد استكمالًا لتلبية الشركة المصرية لنقل الكهرباء ووزارة الكهرباء متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة، وفى إطار ما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق.