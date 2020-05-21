المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدين بتكلفة 260 مليون جنيه

وقعت اليوم المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدين لإنشاء محطات محولات بتكلفة إجمالية تصل لنحو 260 مليون جنيه بتمويل من المصرية للنقل ، لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي.

ويتضمن العقد الأول الذي تم توقيعه مع تحالف شركة ميجا للإنشاءات والصناعات وشركة Seyuan الصينية وذلك لإنشاء محطة محولات جبل الكامل جهد 66/22 ك.ف، سعة 3×40 ميجا فولت أمبير.



وأوضحت مشالى في بيان صحفي اليوم ، أن العقد يشمل توريد المحولات الرئيسية وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 117 مليون جنيه + 3.4 مليون دولار ومدة التنفيذ التعاقدية (10) شهور تبدأ من تاريخ توقيع العقد والموعد المخطط لإنهاء المشروع فبراير 2021.

وبالنسبة للعقد الثانى تضمن توقيع المصرية لنقل الكهرباء مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية الصناعية (هايديليكو) وذلك لتوريد وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لعملية ربط م. م. العوينات الجديدة / جبل الكامل جهد 66 كيلو فولت.

وأشارت إلى أن العقد سيتم تنفيذه باستخدام موصلات قطاع (ACSR) 2×380/50مم2 بنظام تسليم مفتاح وذلك لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات لاستصلاح حوالى (50 ألف فدان) بمنطقة جبل الكامل تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئاسة الجمهورية وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 90 مليون جنيه مصري ومدة التنفيذ التعاقدية (8) شهور تبدأ من تاريخ أمر الإسناد 17/5/2020.

تأتي مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة وما تمثله من إضافة للاقتصاد القومي.