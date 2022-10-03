«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقدا مع «الماكو» لتوريد 8 محولات بتكلفة 95 مليون جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا بالأمر المباشر مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية ( الماكو ) لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد ( 8 ) محولات جهد 66/22-11 كيلو فولت ( حزمة أ ) في مناطق كهرباء ( القاهرة – الإسكندرية و غرب الدلتا – القناة – ومصر الوسطى ).

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 95 مليون جنيه ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (5) شهور لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر ، استمرارا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.

ويأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الأحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية.