«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقدا لتدعيم الشبكة بالإسكندرية وغرب الدلتا بقيمة 107 ملايين جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا بالأمر المباشر مع شركة السويدى إليكتريك للمنتجات الكهربائية، وذلك لتوريد والأشراف على التركيب والاختبارات لعدد (9) محولات جهد 66/11 ك.ف، سعة 40م.ف.أ (حزمة ب) التابعة لمناطق كهرباء (الإسكندرية وغرب الدلتا – مصر العليا ) بموازنة العام المالى ( 2022-2023).

ويأتي العقد في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الأحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية، واستمرارا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 107 ملايين جنيه مصري، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط وكابلات الجهد العالى بمناطق الكهرباء المختلفة، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (5) أشهر لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر.