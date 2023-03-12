«المصرية لنقل الكهرباء» توقع عقدا لإنشاء محطة محولات المنيا بتكلفة 660 مليون جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة السويدي إليكتريك T&D لإنشاء محطــة محـولات المنـيا ماقوسـة جهــد 66/220/ 11كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز GIS لمهمات بنظام “تسليم مفتاح”.
يهدف المشروع إلى تدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظة المنيا وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية بمحافظة المنيا ووفق خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 660 مليون جنيه ويتم التمويل المكون الأجنبي من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمكون المحلي للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتصل مدة تنفيذ العقد إلى حوالى 25 شهرا من تاريخ توقيع العقد علي مرحلتين (جهد 66ك.ف مرحلة أولى & جهد 220ك.ف مرحلة ثانية).
ويأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع الجمهورية.