المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا بقيمة 121 مليون جنيه لتوسيع محطة محولات العلمين

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقدا مع شركة سيمنس للطاقة لتوسيع محطة محولات العلمين القائمة جهد 220 كيلو فولت بعدد (3) خلية محول من النوع المعزول بالغاز GIS بنظام تسليم المفتاح.

وتعتزم المصرية لنقل الكهرباء تدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ، واستمرارا لجهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد حوالى 121 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى 16 شهرا من تاريخ توقيع العقد ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.