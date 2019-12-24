«المصرية لنقل الكهرباء» تنهى تنفيذ مركز التحكم الإقليمى بسمالوط

انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تنفيذ مركز التحكم الأقليمى فى منطقة مصر الوسطى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا باستثمارات تصل إلى 900 مليون جنيه.

كشف مصدر بالشركة لـ«المال» عن أن الانتهاء من تشغيل المركز كان مطلع شهر ديسمبر الجاري، لينضم لقائمة المراكز التى يتم تنفيذها وتحديثها وتصل إلى 14 مركزاً جار تنفيذها ومخطط إنشاؤها.

أضاف أن المركز الجديد يخدم منطقة مصر الوسطي، التى تضم 5 محافظات (الفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وبنى سويف) وتأتى ضمن اهتمام الدولة بالصعيد، للمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال، وتقليل زمن الانقطاع فى الشبكة الكهربائية.

أشار إلى أن المركز الجديد يخدم (106) محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى، موضحًا أن الشركة تنفذ نظام تحكم رئيسي، وتطوير شبكات الوقاية والاتصالات لرفع الأداء التشغيلي، وتحسين جودة التغذية الكهربائية .

تمتلك مصر 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حالياً، (المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمي، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمي، وغرب الدلتا)، فضلًا عن تحكم القناة الإقليمي، وتستهدف الوزارة زيادتها لأكثر من 10 خلال الفترة المقبلة.

ترجع أهمية مراكز التحكم إلى أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمن الأعطال والمناورات التى تتم لتغيير الأحمال، بجانب تقليل الفقد فى الشبكة، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه، من خلال اكتشاف الانقطاع والعمل على حل المشكلة دون الإبلاغ عنها من المواطنين.

كانت صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد أعلنت أنه يتم إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، ومراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمى مع دول الجوار.

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت خلال العام المالى (2018/2019) من تنفيذ أضخم استثمارات لها خلال تاريخها منذ إنشاء الشركة فى 2001، بما كان مخططاً بنسبة بلغت %100.3 وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام 19.5 مليار جنيه.