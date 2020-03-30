«المصرية لنقل الكهرباء» تنفذ مشروعات في برج العرب بقيمة 260 مليون جنيه

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، يوضح أنه تم الانتهاء من عدد من الأعمال لتغذية المشروعات الاستثمارية لمدينة برج العرب والساحل الشمالى بإجمالى تكلفة 260 مليون جنيه.

تأتى تلك المشروعات استمراراً لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقاً لأعلى مستويات الجودة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها: محمد شاكر

توسعة محطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 220/66/22 كيلو فولت، وكذلك توسيع محطة محولات العميد جهد 220/66 كيلو فولت، عدد 2 خلية جهد 220 كيلو فولت، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 193 مليون جنيه.

محطة محولات كهرباء

أبرز المشروعات في منطقة برج العرب

تنفيذ الخط الهوائى ابو المطامير /غرب برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف، ويبلغ طول الخط حوالى 40 كم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 35,2 مليون جنيه.

تدشين دائرتى العميد / برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف بطول يصل إلى حوالى 37.5 كم بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 28,2 مليون جنيه.

فتح خط بنجر السكر / برج العرب الصناعية جهد 66 ك.ف على محطة محولات برج العرب الترفيهية بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 3,6 مليون جنيه.

وأكد الدكتور شاكر أنه جارٍ العمل على قدم وساق فى جميع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد إنتشار فيروس كورونا، لتنفيذ المشروعات فى مواعيدها المقررة سواء لتدعيم شبكة النقل من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة، اضافة إلى تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، خاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، وكذلك مشروعات تدعيم شبكة التوزيع. محطة محولات كهرباء 2

كما أكد شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لتنفيذ كل مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية لتأمين التغذية وخفض الفقد بالشبكه القومية.

وتخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتنفيذ استثمارات تصل إلى 19.55 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020، والارتقاء بدور المركز القومى للتحكم فى الطاقة ومـراكز التحكمات الإقليمية بالشبكة القومية.