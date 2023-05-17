«المصرية لنقل الكهرباء» تعيد طرح مناقصة لتوريد 36 محولا على الكيانات المحلية

قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعادة طرح مناقصة لتوريد 36 محولا كهربائيا على الكيانات المتخصصة خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء المناقصة من قبل الأولى.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة لـ«المال» أن لجنة البت بـ«المصرية لنقل الكهرباء» رفضت الإسناد المباشر لصالح شركة «ABB آراب مصر» وهى مقدمة العرض الوحيد، على أن يتم إعادة الطرح مجدداً.

وتتضمن المناقصة توريد 18 محول تيار بجهد 11-22 كيلو فولت، و15 بجهد 11 كيلو فولت، وأخيرا 3 محولات بجهد 22 كيلو فولت، لصالح منطقة كهرباء القاهرة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتوقعت المصادر إعادة طرح المناقصة خلال شهر يونيو المقبل وفقاً لاحتياجات المنطقة التابعة للشركة، بالإضافة إلى أنه سيتم تمويل المناقصة عبر الموارد الذاتية لـ«المصرية لنقل الكهرباء» ضمن الخطة الخاصة بالعام المالى 2023-2022.

وفى سياق متصل، وافقت «المصرية» على تعديل العقد المبرم مع شركة تبيا الصينية، والخاص بتوريد كابلات كهربائية أرضية جهد 220 كيلو فولت لصالح منطقة كهرباء القاهرة.

وأوضحت المصادر أن تعديل العقد يتضمن زيادة قيمة توريد الكيلو متر كابلات ليصل إلى 2.37 ألف دولار بدلاً من 2.57 ألف دولار، نتيجة ضبط أسعار الخامات النحاس والرصاص وفقأ لبورصة لندن للمعادن.

وأضافت المصادر أن ذلك يرجع إلى المرونة التى تبديها “المصرية لنقل الكهرباء” عند التوريد والتعاقد مع الشركات المنفذة، بالإضافة إلى العمل على تعويض بعض المقاولين حال تعرضهم لخسائر أو تغير قيمة التعاقد عند التوريد والتنفيذ.

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف الوصول بإجمالى إيراداتها خلال العام المالى 2022 – 2023 إلى ما يصل إلى 178.193 مليارجنيه، بزيادة قدرها نحو 30.6 مليار جنيه، بالمقارنة مع 147.459 مليار جنيه فى 2022/6/30.

ويسعى قطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير شبكات نقل التيار لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، مما أدى إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات الأداء الفنى، إذ تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق.

وقامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بزيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 32060 كم بنسبة ارتفاع قدرها %3.14 كما تم رفع سعات محطات محولات الجهد الفائق من 112208 م. ف. أ لتصبح 132269 بنسبة قدرها %17.88.