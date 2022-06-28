«المصرية لنقل الكهرباء» تستهدف 178.1 مليار جنيه إيرادات خلال 2022 - 2023

تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحقيق ايرادات خلال العام المالي المقبل 2022 – 2023 ما يصل إلي 178,193 مليارجنيه، بزياده قدرها نحو 30.6 مليار جنيه عن المتوقع 147,459 مليار جنيه في 30/6/2022.

يأتي ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/ 2023، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجمعية استعرضت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء كافة المستهدفات، موضحة أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 172,437 مليار جنيه في 30/6/2023 والمتوقع 163,738 مليار جنيه في 30/6/2022 مقابل الفعلى 141,616 مليار جنيه في 30/6/2021.

وأكد شاكر، نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار شاكر إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع .

وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً .

وأشاد وزير الكهرباء خلال الجمعية العمومية بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية، واستعرضت مشالي أيضاً تقريراً أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدة مؤشرات بموازنة العام المالي 2022/ 2023 .

وأضافت مشالي أن قطاع الكهرباء يسعى لتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها مما أدى إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات الأداء الفنى إذ تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق.

وأوضحت أنه تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 32060 كم بنسبة زيادة قدرها 3,14%، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م. ف. أ لتصبح 132269 بنسبة زيادة قدرها 17,88%.