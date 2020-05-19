«المصرية لنقل الكهرباء» تستهدف الوصول باستثماراتها إلى 112 مليار جنيه

تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه، يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاسترتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تموّلها الدولة.

وانعقدت، اليوم، الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمناقشة مشوع موازنة العام المالى 2020/ 2021، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ. وزير الكهرباء اثناء الجمعية العامة

وقد عرض شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج لجميع العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنّى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

وأكد شاكر الاهتمام الذى يُوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًّا وإفريقيًّا.

وقد استعرضت المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2020/ 2021 تتمثل فى:

أن ما تم استثماره فى تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 حتى الآن وصل إلى حوالى 68 مليار جنيه متضمنة تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية، وما زال العمل على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التى من المتوقع أن تصل تكلفتها بنهاية 2020 إلى حوالى 76 مليار جنيه.

الموارد البشرية والتدريب:

الاهتمام ببرامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية ومراجعة مستوى الأداء حيث تقوم لجنة المراجعة الداخلية من خلال اجتماعاتها الشهرية بمراجعة كل أعمال الشركة وتقارير المراجعة الداخلية وتتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظرًا لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.