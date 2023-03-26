«المصرية لنقل الكهرباء» تجري الصيانة الدورية لمحطة محولات الألبان بمطروح غداً

تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحطة محولات الألبان بداية من يوم غد ٣/٢٧ حتى ٣/٢٩ والتي تتطلب فصل التيار عن بعض المناطق بداخل مدينة مرسي مطروح وخارجها على أن يتم فصله بداية من ٦ صباحا حتى ٨ صباحا خلال هذه الفترة.

وفقاً للآتى: يوم الإثنين ٢٧_٣ مناطق غرب المدينة بمرسى مطروح ( الأبيض _ عجيبة_ فندق كارلوز_محطة تحلية المياه بكليوباترا _ خلف مساكن اللوكس ) ووسط المدينة ( البنك الأهلي،_ المحكمة الجديدة _ شركة مياه الشرب والصرف الصحى _ قسم شرطة مطروح ).

بينما حدد يوم الثلاثاء ٢٨_٣ لمنطقة رافع مياه السيركو وحدد يوم الأربعاء ٢٩_٣ لمنطقة الأفراد والتليفزيون.