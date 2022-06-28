«المصرية لنقل الكهرباء» تتعاقد مع سيمنس لتوسيع محطة محولات السويس

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة “سيمنس” للتكنولوجيا لتنفيذ عملية توسيع محطة محولات السويس جهد 500 كيلو فولت بمحول ثالث سعة 500 م.ف.ا جهد 500/220/11 كيلو فولت وخليتي المحول من الجهتين بنظام تسليم المفتاح .

اثناء توقيع العقد

وأعلنت الشركة المصرية لنقل الطاقة أن العقد يهدف لزيادة سعة محطة محولات السويس لتغذية محطة محولات شركة السويس للصلب.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 37 مليون جنيه + 6 مليون يورو خصما على اعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القناه بموازنة العام المالي 2021/ 2022 بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي (12) شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

يأتي العقد استمرارا لجهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.