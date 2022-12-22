المصرية لنظم التعليم: دراسة جدوي لانشاء جامعة جديدة بالعاصمة الإدراية

قالت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ، أنه جاري إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء جامعة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك ردا علي استفسار إدارة البورصة بشأن اتجاه الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة لإنشاء جامعة خاصة بإحدي المدن الجديدة.

وأوضحت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة في بيان لادارة البورصة إلي أنه سيتم الإعلان عن التكلفة النهائية طبقا لدراسة الجدوي الاقتصادية بعد العرض علي مجلس الإدارة ، تمهيدا لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال ، أو تمويلا من مجلس الإدارة أو القروض ، لتمويل جميع التوسعات المستقبلية.