«المصرية لنظم التعليم» تعتزم شراء أرض بالعاصمة الجديدة لإنشاء جامعة دولية

كشف الدكتور وليد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أن شركته تعتزم شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإنشاء جامعة دولية، ضمن خطة الشركة التوسعية.

وأضاف يوسف، فى حوار مع «المال» على هامش انتقال تداول سهم الشركة من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل» إلى السوق الرئيسية، أن تكلفة إنشاء جامعة فى الوقت الراهن تصل إلى 1.7 مليار جنيه بكل مراحلها.

وأوضح أن مشروع الجامعة سينفذ على 3 مراحل، الأولى تضم الكليات الأساسية ومنها الهندسة وإدارة الأعمال والاقتصاد، مشيرًا إلى أن التمويل سيكون عبر موارد الشركة الذاتية، بالإضافة إلى القروض البنكية.

ولفت يوسف إلى أن الخطة التوسعية للشركة تتضمن الاستحواذ على 2 إلى 3 مدارس دولية ولغات، إذ تقوم «المصرية لنظم التعليم الحديثة» بفحص نحو 7 مدارس فى الوقت الراهن، للاستقرار على أفضلها، متوقعًا تنفيذ تلك الاستحواذات بنهاية 2022 أو مطلع 2023.

وتأسست «المصرية لنظم التعليم الحديثة» عام 2001، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2012، وتعمل الشركة فى مجال إنشاء وإدارة وبيع المنشآت التعليمية وتأجيرها، وإقامة وتشغيل المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوى، ومنها مدرسة الألفية الثالثة للغات قرب القطامية.

يُذكر أن نتائج أعمال الشركة فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2021/ 2022، أظهرت تحقيق صافى ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 3.080 مليون بالفترة المقابلة من العام الماضى، وبلغت إيرادات الشركة نحو 23.13 مليون، مقابل 20.88 مليون خلال فترتى المقارنة.