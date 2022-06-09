المصرية لنظم التعليم الحديثة تدرس إنشاء جامعة خاصة بإحدى المدن الجديدة

تدرس شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة مقترحا لإنشاء جامعة خاصة بإحدى المدن الجديدة بعد نجاحها فى الانتقال من سوق تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق الأسهم الرئيسية بالبورصة المصرية.

وقالت المصرية لنظم التعليم الحديثة فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الخميس إنها تعكف فى الوقت الحالى على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بجميع مراحله وحتى مرحلة التشغيل.

وتبحث الشركة فى الوقت الحالى على قطعة الأرض المناسبة للمشروع، ومن المقرر عرض المقترح على مجلس الإدارة لاعتماد القرار تمهيدا لمناقشته فى أقرب اجتماع للجمعية العامة.

فى سياق متصل، أعلنت المصرية لنظم التعليم الحديثة اسئتناف أعمال إنشاءات مبنى التعليم الدولى التى توقفت خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات جائحة كورونا متوقعة بدء تشغيله خلال عام 2023.

المصرية لنظم التعليم الحديثة تنشىء مدرسة دولية بالمقطم منذ 2019

وتأسست المصرية لنظم التعليم الحديثة عام 2001 ، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2012، وتعمل في مجال إنشاء وإدارة وبيع المنشآت التعليمية وتأجيرها، وإقامة وتشغيل المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوى، ومنها مدرسة الألفية الثالثة للغات قرب القطامية، ويقع مقر الشركة بمحافظة القاهرة.

وشرعت الشركة منذ عام 2019 فى إنشاء مدرسة للتعليم الدولي على قطعة أرض مجاورة لمقر مدرستها الرئيسية بمنطقة المقطم، باستثمارات إجمالية 60 مليون جنيه وطاقة استيعابية ألف طالب (تأثرت الأعمال عام 2020 بسبب تداعيات كورونا).

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين المساهم : وليد يوسف حسن محمد الذى يستحوذ على 41.3% ،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 14 أبريل الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 72.4 % إلى 5.31 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الممتدة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 مقارنة بصافى ربح 3.08 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 23.1 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها ، مقارنة مع إيرادات بلغت 20.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى،وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 31 ماضى الماضى.

نقل تداول أسهم الشركة من بورصة النيل إلى السوق الرئيسى

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وأعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس نقل أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الشركات الرئيسي.

وقالت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول إن عملية النقل ستجرى بنفس بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.5 مليون جنيه موزعة على مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم ،على أن يكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل.

وحققت الشركة خلال فترة قيدها وتداولها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نموا ملحوظا على مستوى عدد من المؤشرات بحسب بياناتها الأساسية المفصح عنها، حيث ارتفع رأسمالها وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك إيرادات النشاط.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن بدء التداول اليوم على أسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بالسوق الرئيسي بعد نقلها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، جاء تزامنا مع خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبنتها ونفذتها إدارة البورصة المصرية مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطوير وتنمية هذه السوق.

وأشار إلى أن إدارة البورصة مستمرة في متابعة تنفيذ خطة الهيكلة لتحقيق المستهدفات المعلنة مسبقا وهي تأهيل وتطوير الشركات المقيدة وكذا العمل على تعزيز سيولة السوق ليتمكن من اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.