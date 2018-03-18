المصرية لمشروعات السكك الحديدية تعتزم استغلال أصول فى العقار

خطة لإقامة سلاسل تجارية بطول القضبانقال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، إن الشركة تعتزم إقامة مشروعين عقاريين فى القاهرة ومرسى مطروح خلال العام الحالى، وذلك بتكلفة استثمارية تراوحت بين 35 و50 مليون جنيه.وأضاف نبيه لـ«المال» أن المشروعين عبارة

خطة لإقامة سلاسل تجارية بطول القضبان

قال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، إن الشركة تعتزم إقامة مشروعين عقاريين فى القاهرة ومرسى مطروح خلال العام الحالى، وذلك بتكلفة استثمارية تراوحت بين 35 و50 مليون جنيه.

وأضاف نبيه لـ«المال» أن المشروعين عبارة عن وحدات إدارية وتجارية وسكنية، وأن كل مشروع تقع مساحته فى حدود 1500 متر مربع.

وأكد أن المشروعين بتمويل ذاتى من الشركة، لافتا إلى أن الشركة تعتزم فى الفترة المقبلة الاعتماد على إدارة الأصول بذاتها، وذلك بهدف تعظيم الأرباح.

وأشار إلى أن الشركة تنوى إقامة سلاسل تجارية ومحلات على شريط السكك الحديدية فى محافظات مصر المختلفة، مضيفا أن هذه السلاسل والمحلات سوف تكون بتمويل ذاتي، موضحًا أن الشركة فى مرحلة الدراسة مشروعات.

وأكد نبيه أن إقامة محلات أو سلاسل على شريط السكك الحديدية يهدف إلى محاربة عشوائية الموقع، لكى يحقق المشروع الأهداف التى خططت من أجل تنفيذه، فضلا عن المساهمة فى محاربة الإشغالات التى لها نصيب على شريط السكك الحديدية.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بمراجعة خطواتها كل ثلاثة أشهر، وذلك بهدف التعرف على ما تم إنجازه، وما لم يتم؛ بهدف تصحيح المسار.

وأكد نبيه أن الشركة تسعى لتكون شركة رائدة فى مجال الاستثمار وإدارة الأصول لوزارة النقل، وذلك بهدف تحقيق أفضل معدلات الأداء والربحية من خلال التطوير المكثف للعنصر البشري، وتحديث النظم الإدارية والهياكل التنظيمية بالشركة.

وأضاف أنه تم إعادة هيكلة الشركة خلال العام الماضى، و تم إعادة ترتيب البيت من الداخل، وذلك من خلال الكوادر المؤهلة والمدربة التى تمتلكها الشركة، فضلا عن الاستعانة بالخبرات والكفاءات من خارج الشركة.

وأوضح رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، أن مجالات الاستثمار فى الشركة متعددة، وهى متمثلة فى المجالات الآتية (الاستثمار الإعلانى، والاستثمار العقارى، والاستثمار اللوجيستى، والاستثمار من خلال المراكز التجارية «المولات»، والمشروعات المتوسطة والصغيرة).

وأضاف أن الشركة تنوى زيادة أرباح جميع المجالات الاستثمارية ولاسيما مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال العام الحالى، لافتًا إلى أن الشركة حققت نجاحًا كبيرًا فى مجال الاستثمار الإعلانى خلال عام 2017، كما حققت طفرة أيضًا فى مجال الاستثمار العقارى خلال عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة أرباحها خلال العام الحالى، وتراوحت الأرباح بين 250 و255 مليون جنيه فى العام الماضى، كما تعتزم زيادة هذا لمبلغ ليصل نصف مليار جنيه فى 2018.