المصرية لمشروعات السكك الحديدية تستهدف 500 مليون جنيه أرباحًا

محمود محسن قال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، أن شركته تستهدف مضاعفة أرباحها خلال العام الجارى، والتى تراوحت بين 250 و255 مليون جنيه 2017، لافتا إلى السعى لزيادته إلى نصف مليار جنيه. وأشار نبيه إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة %10 محققة ربع مليار جنيه تقريبا 201

محمود محسن

قال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، أن شركته تستهدف مضاعفة أرباحها خلال العام الجارى، والتى تراوحت بين 250 و255 مليون جنيه 2017، لافتا إلى السعى لزيادته إلى نصف مليار جنيه.

وأشار نبيه إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة %10 محققة ربع مليار جنيه تقريبا 2017، مقارنة مع 235 مليونًا فى 2016، مرتفعة من 10 ملايين فى 2015، بنسبة زيادة %2500.

وأوضح أن مجالات الاستثمار فى الشركة متعددة، مابين الإعلانى، والعقارى، واللوجيستى، والاستثمار من خلال المراكز التجارية «المولات»، والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف نبيه أن الشركة تنوى زيادة أرباح جميع المجالات الاستثمارية لا سيما مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال العام الجارى، مشيرا إلى تحقق نجاح كبير فى الاستثمار الاعلانى خلال عام 2017، فضلا عن تحقيقها طفرة كبيرة فى القطاع العقارى 2016.

وأشار إلى أنه تمت إعادة هيكلة الشركة وإعادة ترتيب البيت من الداخل خلال العام الماضى، بهدف تعظيم أرباحها من خلال الكوادر المؤهلة والمدربة التى تمتلكها.

وأوضح نبيه أن الشركة تسعى لتكون رائدة فى الاستثمار وإدارة الأصول لوزارة النقل، وذلك بهدف تحقيق أفضل معدلات الأداء والربحية عن طريق التطوير المكثف للعنصر البشرى وتحديث النظم الإدارية.