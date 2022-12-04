«المصرية لمستحضرات التجميل» تشارك في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»

شاركت الشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC في مبادرة “ابدأ” الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية في مدينة المنصورة الجديدة.



وقال الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي للشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC، إن مبادرة “ابدأ” مهمة للغاية ودورها فعّال ومؤثر على الأرض، حيث استطاعت أن تسهل للشركات أموراً كثيرة.

وتابع قائلاً :”يوجد فرصة ذهبية لتصدير مستحضرات التجميل لدول إفريقيا من حيث الجودة والسعر التنافسي في هذه الأسواق.

وأضاف الدكتور محمد صلاح إن الشركة تحافظ على خطوات التصنيع الجيد GMP مع شركات عالمية لإتاحة أفضل منتج محلي ينافس نظيرهُ المستورد، كما تسعى إلى الاهتمام بالصناعات التكاملية وتخصيص خطوط إنتاج للعبوات البلاستيكية لتقليل الاستيراد من الخارج.

وأشار إلى أن الشركة بصدد افتتاح مصنعها للمكملات الغذائية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها توفر منتجاتها لـ 350 شركة بالإضافة إلى 5 شركات عالمية في مجال مستحضرات التجميل وتُصدر إلى 22 دولة حول العالم” .



ووعد الدكتور محمد صلاح في لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل المجهودات اللازمة لرفع قيمة المنتج التجميلي المصري في السوق المحلي والأسواق العالمية، حيث أن مجلس إدارة الشركة يستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع، وتعبئة مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط، بما يعمل على تقليل الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد.



وقال المدير التنفيذي للشركة المصرية لمستحضرات التجميل ECC: “عملنا على مدار السنوات الماضية على عقد شراكات مع كيانات عالمية، ونظّمنا ورش عمل مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا وخطوات التصنيع الجيد، كما عملنا على فكرة الصناعات التكاملية، وبنينا خطوط إنتاج خاصة بالصناعات البلاستيكية لتلبية احتياجاتنا من العبوات بدلًا من استيرادها من الخارج “.



والجدير بالذكر أن الشركة المصرية لمستحضرات التجميلECC استحوذت في شهر سبتمبر الماضي على حصة أغلبية في منصة “سورس بيوتي”، أول منصة تسويق وبيع مستحضرات التجميل في مصر.

