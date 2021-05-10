طاقة

«المصرية للنقل» تشترى كهرباء من محطات الطاقة المتجددة بقيمة 580 مليون جنيه

خلال أبريل الماضى.. والجزء الأكبر من مجمع بنبان
عمر سالم 8:41 ص, الأثنين, 10 مايو 21 8:41 ص, الأثنين, 10 مايو 21

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اشترت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كهرباء مولدة من الطاقة المتجددة بقيمة بلغت 580 مليون جنيه، خلال أبريل الماضى.

وكشفت مصادر لـ«المال» عن ارتفاع بقيمة تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه فى قيمة الطاقة المشتراة مقارنة مع شهر مارس الماضى.

وقالت المصادر إن المصرية لنقل الكهرباء قامت بسداد الجزء الأكبر من تلك المبالغ لصالح المستثمرين بالقطاع الخاص وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت أن أغلب الطاقة المشتراة جاءت من مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه لنحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار.

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وأوضحت أن هناك ارتفاعا فى الطاقة المنتجة والمبيعة بنحو %3.5 خلال أبريل مقارنة مع شهر مارس، نتيجة نسبة وقوة سطوع الشمس خلال أشهر الصيف.

وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة لمدة 20 عاما من محطات الرياح و25 عاما من الشمسية.

ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، بينما يصل إلى 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ من المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ فوق 500 كيلووات، وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء.

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وأوضحت المصادر أن الشركة المصرية تشترى قدرات تقارب 1100 ميجاوات من مشروعات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بسعر يقارب 45 قرشا للكيلو وات/ساعة، ويتم توريد قيمتها للهيئة حتى تفى بالتزاماتها.

وأضافت أن إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية ارتفعت لتسجل نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية عام 2020، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015. وتسعى مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %6 و%12 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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