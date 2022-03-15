«المصرية للمنتجعات» تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 3.6 مليون جنيه

المصرية للمنتجعات السياحية تفصح عن ارتفاع حصة أحد المساهمين إلى 9.15%

أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن قيام المساهم محمود محمد محمود على وهيب بشراء حصة أسهم ( 3 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 19.7 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة من المصرية للمنتجعات، ارتفاع حصة المساهم المشار إليه بعد تلك العملية من 8.75% إلى 9.15% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.21 جنيه، ونفذتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية،ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المشار إليه بأى مساهمين آخرين فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وكشفت إفصاح مرسل للبورصة في وقت سابق (10 مارس) عن قيام المساهم محمد جمعة زيتون ببيع حصة أسهم ( 16.3 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 19.7 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.2 جنيه، ونفذتها شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية،وانخفاض حصة المساهم من 5.5% إلى 1.5% من إجمالى الأسهم.

وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المشار إليه بمساهمين من الأقارب يستحوذان على 3.3% من الأسهم.

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة المصرية للمنتجعات، مليار جنيه، موزعًا على مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.

هيكل ملكية مساهمى المصرية للمنتجعات فوق سقف الـ5%

وتعمل المصرية للمنتجعات السياحية فى مجال السياحة والخدمات الفندقية وخدمات المنتجعات ورحلات الطيران وملحقاته منذ عام 1996.

ويبلغ رأسمال الشركة، موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم،وتسيطر مجموعة مستثمرين أفراد من عائلة سليمان إضافة إلى مجموعات مرتبطة بهم على 26.8% من إجمالى الأسهم.

كما تسيطر الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار على 15.4%،بينما تساهم شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة، بنحو 0.9% من الأسهم.

كما يستحوذ المساهم محمود وهيب على نسبة 8.57% من إجمالى الأسهم، وكذلك تساهم بيت الخبرة القابضة كامار بنحو17.6% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة بنسب أقل من 5%، وفقًا لإفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 11 يناير الماضى.

واشترت شركة بيت الخبرة القابضة” كامار” فى (11 مارس الماضى) حصة تقدر بنحو 13% ( 130.4 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 186.5 مليون جنيه تقريبا.

ورفعت كامار حصته فى 15 مارس بشراء حصة جديدة تعادل ( 37.6 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 53.8 مليون جنيه تقريبا، ثم رفعتها مرة أخرى فى مايو إلى 20%.

تحول الشركة للخسارة بقيمة 4.3 مليون جنيه حتى سبتمبر الماضى

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية الشركة تكبدها صافى خسارة بقيمة 4.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقابل أرباح بلغت 22.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 97 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها ، مقابل إيرادات بلغت 162.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة تكبدها خسائر بقيمة 44.5 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل خسائر بلغت 52.4 مليون جنيه خلال عام 2010.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 150 مليون جنيه خلال 2020 ،مقابل إيرادات بلغت 68.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.(لم تعلن نتائج أعمال 2021 بعد).