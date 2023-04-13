«المصرية للمنتجعات» تعتمد سداد 21.86 مليون دولار لهيئة التنمية السياحية

اعتمد مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحة، إخطار الصادر عن هيئة التنمية السياحية بإلزام الشركة بسداد 21.86 مليون دولار .

وذلك نظير منح المصرية للمنتجعات السياحية مهلة إضافية لتنمية الأراضي غير المنماه والغرامة المقررة للمتطلبات الأمنية لتعديل حرم الشاطئ، ورسوم التسجيل العقاري، واستصدار تراخيص البناء .

وستقوم المصرية للمنتجعات السياحية، طبقا لإخطار هيئة التنمية السياحية، بسداد 20%، من المبالغ المقررة كدفعة مقدمة، و 80% على 15 قسطا سنويا متساويا اعتبارا من أول يوليو 2023.

كما وافق مجلس إدارة المصرية للمنتجعات السياحية، على إنشاء محطة طاقة شمسية بمنتجع سهل حشيش ، بقدرة تصل إلى 5 ميجا فولت أمبير، وباجمالي 10 ملايين ك.و سنويا .

جدير بالذكر أن المصرية للمنتجعات السياحية، تمكنت خلال عام 2022، من التحول للربحية لتسجل 67.5 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بقيمة 60.67 مليون جنيه، خلال 2021.