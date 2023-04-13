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«المصرية للمنتجعات» تعتمد سداد 21.86 مليون دولار لهيئة التنمية السياحية

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وافق مجلس إدارة المصرية للمنتجعات السياحية، على إنشاء محطة طاقة شمسية بمنتجع سهل حشيش

«المصرية للمنتجعات» تعتمد سداد 21.86 مليون دولار لهيئة التنمية السياحية
جهاد سالم

جهاد سالم

12:52 م, الخميس, 13 أبريل 23

اعتمد مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحة، إخطار الصادر عن هيئة التنمية السياحية بإلزام الشركة بسداد 21.86 مليون دولار .

وذلك نظير منح المصرية للمنتجعات السياحية مهلة إضافية لتنمية الأراضي غير المنماه والغرامة المقررة للمتطلبات الأمنية لتعديل حرم الشاطئ، ورسوم التسجيل العقاري، واستصدار تراخيص البناء .

وستقوم المصرية للمنتجعات السياحية، طبقا لإخطار هيئة التنمية السياحية، بسداد 20%، من المبالغ المقررة كدفعة مقدمة، و 80% على 15 قسطا سنويا متساويا اعتبارا من أول يوليو 2023.

كما وافق مجلس إدارة المصرية للمنتجعات السياحية، على إنشاء محطة طاقة شمسية بمنتجع سهل حشيش ، بقدرة تصل إلى 5 ميجا فولت أمبير، وباجمالي 10 ملايين ك.و سنويا .

جدير بالذكر أن المصرية للمنتجعات السياحية، تمكنت خلال عام 2022، من التحول للربحية لتسجل 67.5 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بقيمة 60.67 مليون جنيه، خلال 2021.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:52 م, الخميس, 13 أبريل 23