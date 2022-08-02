المصرية للمنتجعات ترفع دعوتين ضد مساهمين مدينين للشركة بمبلغ 14.2 مليون دولار

أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية رفع دعوتين قضائتين أمام محكمة شمال القاهرة ضد مساهمين اثنين من المدينين للشركة لإلزامهم بدفع مبلغ 14.2 مليون دولار مستحق عليهما لصالح الشركة.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية فى إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، إن هاتين الدعوتين جرى تأجليهما لجلسة 3 سبتمبر القادم لتقديم المستندات وسيجرى الإفصاح عن تطوراتهما فى حينه.

ونوهت الشركة إلى أن رفعها لهذه الدعاوى يأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحصيل كل حقوقها لدى الغير، بغض النظر عن شخص المدين للمحافظة على أموال الشركة وحقوق جميع المساهمين. (لم يتضمن الإفصاح اسم المساهمين أو تفاصيل أكثر حول الدعاوى ).

المصرية للمنتجعات حصلت على أحكام ضد مساهم بقيمة 7.4 مليون دولار يونيو الماضى

وأفصحت الشركة فى 12 يونيو الماضى عن حصولها على أحكام قضائية ضد أحد المساهمين فى قضايا شيكات بدون رصيد قيمتها 7.4 مليون دولار.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذه الأحكام صدرت خلال شهري مايو ويونيو 2022 من محكمتى جنح النزهة والتجمع.

وصدر الحكم الأول من محكمة جنح النزهة بتاريخ 16 مايو الماضى بقيمة 6.1 مليون دولار، بينما صدر الثانى من محكمة جنح التجمع بتاريخ 21 يونيو الحالي بقيمة 1.2 مليون دولار ضد المساهم نفسه (لم يتضمن الإفصاح اسمه).

وقالت الشركة إن هذه الأحكام تأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحصيل كل حقوقها لدى الغير، بغض النظر عن شخص المدين وذلك للمحافظة على أموال الشركة وحقوق جميع المساهمين، وفقًا للإفصاح.

وتنخرط المصرية للمنتجعات السياحية فى نزاعات قضائية أخرى تنظرها المحاكم المصرية أبرزها نزاع سهل حشيش الممتد منذ سنوات ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، ونزاع آخر مرفوع ضدها من شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.

إحالة دعوى سهل حشيش للمرافعة مجددا بعد حجزها للحكم نهاية يوليو

منتجعات سهل حشيش

وأفصحت الشركة فى 31 يوليو الماضى عن إحالة دعواها ضد هيئة التنمية السياحية في نزاع منطقة سهل حشيش للمرافعة مجددا بجلسة 22 أكتوبر القادم وذلك بعد 11 سنة من التداول فى المحاكم المصرية.

وقالت المصرية للمنتجعات في إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأحد، إن هيئة المحكمة ناقشت تقرير هيئة المفوضين الجديد حول النزاع بجلسة 21 مايو، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 31 يوليو الجارى ثم قررت إحالتها للمرافعة مجددا بجلسة 22 أكتوبر القادم.

وأشارت الشركة فى إفصاح سابق، إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر الماضي، وقررت هيئة المحكمة إحالتها مرة أخرى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلي اعتمادا على مستندات وطلبات جوهرية مقدمة.

يشار إلى أن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 2 يناير 2020 تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير 2021 ثم إلى 13 مارس ثم 17 أبريل، ثم إلى 5 يونيو ، ثم إلى 18 سبتمبر وصولا إلى 17 نوفمبر 2021 (استمر عملة هيئة المفوضين أكثر من أربعة أشهر).

وأحالت دائرة بمحكمة القضاء الإداري دعوى الشركة العام قبل الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 (الدائرة الحالية )، ومازالت جلسات نظرها مستمرة.

ويعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى عام 2011، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

المنتجعات السياحية تطعن بالنقض على حكم صادر ضدها بقيمة 5.7 مليون دولار

فى سياق متصل أعلنت الشركة، فى 6 يونيو الماضى عن شروعها فى إجراءات الطعن بالنقض فى نزاع إلزامها بدفع مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إنها ستقدم طعنا أمام محكمة النقض ضد حكمين بتغريمها هذا المبلغ صادرين عن محكمتين مصريتين ( ابتدائية واستئناف ).

وأفصحت الشركة فى 27 ديسمبر الماضى عن صدرو حكم ضدها من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقضى بالزامها بدفع 5.7 مليون دولار لصالح عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.

واستأنفت الشركة الحكم فى وقت لاحق أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت حكمها فى 18 مايو الماضى بتأييد حكم أول درجة بما دفع الشركة إلى اللجوء إلى النقض (آخر مرحلة تقاضى).

ويرجح المستشار القانونى للمصرية للمنتجعات قوة موقف شركته فى مرحلة الطعن بالنقض بسبب عدم رد محكمة الاستئناف على طلبات جوهرية قدمها الدفاع فى النزاع،وفقا للإفصاح.

ويختص موضوع النزاع برد مبلغ مقدم ( 5.7 مليون دولار) دفعته شركة عبر المتوسط نظير شراء قطعة أرض فى عام 2007،

ونوهت المصرية للمنتجعات فى إفصاح سابق إلى حصولها على حكم نهائى سابق فى هذا النزاع يقضى بفسخ هذا التعاقد واسترداد قطعة الأرض.

كما أشارت إلى قيام المستشار القانونى للشركة بتقييم الموقف القانونى من الحكم الجديد بما يحفظ حقوق الشركة فى ظل وجود تعويضات سيجرى مطالبة شركة المتوسط بها مقابل إعادة قطعة الأرض لحالتها قبل التعاقد.