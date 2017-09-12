المصرية للمنتجعات تبيع نصف مليون سهم

اتجهت تعاملات المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إلى البيع باستثناء عملية شراء واحدة تخص أسهم شركة مطاحن مصر الوسطي.

ووفقا لبيان منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الثلاثاء، اقتصرت التعاملات على 4 أسهم، اتجه منها 3 نحو البيع، و قام مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) ببيع 5 آلاف سهم، كما باع مجلس إدارة جهينة للصناعات الغذائية 100 ألف سهم، وبالمثل قام مجلس إدارة المصرية للمنتجعات السلياحية ببيع 559 ألف سهم.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات أمس، على صعود جماعي، إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.58% عند 13533نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 2.61%، عند 713 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.88% عند 1603نقاط.