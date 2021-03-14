«المصرية للمنتجعات» : تأجيل دعوى نزاع سهل حشيش مجددًا

أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تأجيل محكمة القضاء الإدارى نظر دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية فى نزاع منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة إلى جلسة 17 أبريل المقبل.

وقالت المصرية للمنتجعات فى إفصاح للبورصة اليوم الأحد، إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 2 يناير 2020 تمهيدًا لحجزها للحكم، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 13 فبراير ثم إلى 13 مارس الجارى.

وحضرت شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى لجلسة 13 فبراير، وطلبت التدخل انضماميا إلى شركة المصرية للمنتجعات السياحية فى دعواها ضد هيئة التنمية السياحية.

واستجابت هيئة المحكمة لطلب الشركة، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 13 مارس ،ثم أجلتها إلى 17 أبريل القادم لاستكمال إعلان التدخل، وفقا للإفصاح.

وأحالت دائرة بمحكمة القضاء الإداري دعوى الشركة العام الماضى إلى دائرة أخرى منذ يوليو 2019 (الدائرة الحالية ).

المصرية للمنتجعات تطالب بأراضى المرحلة الثالثة من سهل حشيش

منتجعات سهل حشيش

ويعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

ويبلغ رأسمال المصرية للمنتجعات السياحية مليار جنيه، موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وتعمل الشركة منذ 1996 فى مجال السياحة والخدمات الفندقية وخدمات المنتجعات ورحلات الطيران وملحقاتها.

وتعمل الشركة منذ 1996 فى مجال السياحة والخدمات الفندقية وخدمات المنتجعات ورحلات الطيران وملحقاتها.

وتسيطر مجموعة مستثمرين أفراد من عائلة سليمان إضافة إلى مجموعات مرتبطة بهم على 25.67% من إجمالى الأسهم.

كما تسيطر شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة، على 18.4% من الأسهم، بينما تسيطر الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار على 16.1%.

كما يستحوذ المساهم محمود وهيب على نسبة 8.14% من إجمالى الأسهم إضافة إلى إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة بنسب أقل من 5%، وفقًا لتقرير إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 10 يناير الماضى.

واشترت شركة بيت الخبرة القابضة” كامار” فى (11 مارس الجارى) حصة تقدر بنحو 13% ( 130.4 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 186.5 مليون جنيه تقريبا.

المنتجعات تتحول للربحية بقيمة 22 مليون جنيه فى 9 أشهر

إحدى المنتجعات السياحية

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تحولها للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بخسائر خلال الفترة المقارنة من 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 22.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 15.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 92.2 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقابل إيرادات بقيمة 42.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت نتائج الأعمال المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية بقيمة 8 ملايين جنيه مقابل خسائر بلغت 57.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 23.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى مقابل خسائر بلغت 12.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 77.2 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل ايرادات بلغت 31.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.