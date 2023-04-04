«المصرية للمنتجعات السياحية» تتحول للربحية خلال 2022 والشركة تستأنف نشاط بيع الأراضي

اعتمد مجلس إدارة شركة المصرية للمنتجعات السياحة، القوائم المالية المجمعة، والمستقلة عن عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحة، تحول الشركة للربحية لتسجل 67.5 مليون جنيه عام 2022، مقابل صافي خسائر بقيمة 60.67 مليون جنيه، خلال 2021.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية، تراجع إجمالي المبيعات بنحو 12.9%، إلي 116.67 مليون جنيه، خلال عام 2022، مقابل 134 مليون جنيه خلال 2021.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية، تحول الشركة للربحية لتسجل صافي ربح بقيمة 266.89 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر بقيمة 80.39 مليون جنيه خلال 2021.

ووافق مجلس إدارة المصرية للمنتجعات السياحية، على استئناف النشاط البيعي، من خلال طرح قطعة أرض للبيع، وذلك بعد توقف عملية البيع خلال السنوات السابقة.