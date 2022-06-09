«المصرية للملاحة» تعيد طرح «رأس محمد» للبيع

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة المصرية للملاحة «تحت التصفية» التابعة لقطاع الأعمال العام، قررت إعادة طرح بيع السفينة” رأس محمد” والتي تم طرحها أكثر من مرة، ولم يتم عملية البيع لعدم الوصول إلى السعر المستهدف، حيث كان الطرح الأول خلال ديسمبر الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ” المال ” أن الشركة وضعت سعر يصل إلى قرابة 25 مليون جنيه، حيث كانت قد قامت الشركة ببيع 5 سفن خلال أكتوبر الماضي.

وقامت الشركة المصرية للملاحة برفع جميع الحجوزات عن السفينة والتي تتراكي بميناء الإسكندرية، حيث كان عليها مديونية لصالح هيئة ميناء الإسكندرية والتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن السفينة تعد ضمن أسطول الشركة الذى كان يبلغ 7 سفن، وتم بيع 5 منها الأسبوع الجارى، ولم يتبق منه سوى «رأس محمد» و«مرسى علم».

وأشارت المصادر إلى أن حجم المديونية الخاصة بالسفينتين «رأس محمد» و«مرسى علم» تبلغ قرابة 3.5 مليون جنيه، لعدد من الجهات أهمها بعض الموانئ المصرية.

ومن المعروف أن السفينة «رأس محمد» يبلغ طولها 117 مترًا، وعرضها 18 مترًا، وبوزن يصل إلى 2040 طنًّا وغاطس يصل إلى 4.7 متر، ويمكن أن تتخطى قيمتها قرابة 23 مليون جنيه.

وتم الحجز على السفينة “رأس محمد” من قبل هيئة ميناء الإسكندرية، بسبب وجود مديونية على الشركة، ليتم البيع لسداد جزء من تلك المديونية.

وباعت «المصرية للملاحة» 5 سفن مملوكة لها دفعة واحدة، بعد حصول الأخيرة على موافقة مجلس الوزراء برفع الحظر عن تلك السفن، بسعر تخطى 110 ملايين جنيه، لشركتين تقدمتا رسميا للمزايدة.

وتشمل السفن التى تم بيعها كلا من «نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية»، وتتراوح أعمارها من 30 – 36 سنة.

وحسب المصادر فان بعض السفن التي تم بيعها تعمل حاليا بين الموانئ العربية، حيث تبحر السفينة رأس سدر في نقل بعض الحاويات سعة 40 قدم وبالتات القطن بين مصر عبر ميناء بورتوفيق الى ميناء بورسودان بالسودان، كما تم عمل السفينة الإسكندرية بين مصر من ميناء الأدبية الى العرق، كما تعمل السفينة الحسين تعمل بين بورتوفيق الى ميناء جده السعودي .

وتعد الشركة مدينة للعديد من الجهات، أهمها مكافأة العاملين الذين يصل عددهم إلى ما يزيد على 400 عامل وموظف، إضافة إلى مديونية لكل من شركات الترسانات وإصلاح السفن، وهيئات الموانئ، وشركات التأمين، والبنوك، والتأمينات الاجتماعية.

وتم الحجز على أصول الشركة بعد قرار تصفيتها منذ مارس من العام الماضى، وتقررت أول عملية بيع للسفينة «المنوفية» خلال أبريل الماضى بقيمة 22 مليون جنيه، إلا أن الأسعار التى تلقتها الشركة كانت أقل من الحد الأدنى للبيع.

وتصل مديونية الشركة لحوالى 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة مثل البنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.

وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عامًا، ليصبح عدد السفن لديها 7 فقط.

وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.