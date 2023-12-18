المصرية للملاحة تبيع السفينة مرسى علم في نهاية ديسمبر الجاري

حددت الشركة المصرية للملاحة ” تحت التصفية ” يوم الأحد 31 ديسمبر الجاري، جلسة المزايدة لبيع السفينة مرسى علم إحدى سفن الشركة.

وحسب مصادر مطلعة فانه من المقرر أن يشهد المزاد منافسة كبيرة من قبل شركات الصناعات المعدنية، في ظل ارتفاع اسعار الخردة المحلية والعالمية.

ووضعت الشركة المصرية للملاحة، تأمين دخول المزاد يصل الى 5 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالدولار الامريكي.

وأكدت المصادر، إلى أن السفينة توجد بميناء سفاجا، والتي كانت تعمل في نشاط الفيدر الخاص بالحاويات بمنطقة البحر الأحمر، وكانت أخر رحلة لها الى ميناء بورسودان وتم قطرها الى ميناء سفاجا، وظلت لقرابة عام ونصف محجوزة بالميناء السوداني بسبب الاعطال التي أصابتها.

وكانت أخر رحلات السفينة عندما تم تأجيرها في مارس 2018 وكانت تعمل بين موانئ تركيا والاسكندرية الى موانئ البحر الاحمر خاصة ميناء بورسودان.

وتم بناء السفينة في عام 1999 ويصل وزن السفينة الى نحو 2557 طن، ويقدر متعاملون في سوق السفن المستعملة سعر السفينة بما يزيد عن 45 مليون جنيه.

وباعت «المصرية للملاحة» 5 سفن مملوكة لها دفعة واحدة، بعد حصول الأخيرة على موافقة مجلس الوزراء برفع الحظر عن تلك السفن، بسعر تخطى 110 ملايين جنيه، لشركتين تقدمتا رسميا للمزايدة.

وتشمل السفن التى تم بيعها كلا من «نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية»، وتتراوح أعمارها من 30 – 36 سنة.

وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عامًا، ليصبح عدد السفن لديها 7 فقط.

وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من عام 2021 تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.