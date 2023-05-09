المصرية للمطارات: «ويز إير» تسير 4 رحلات لإيطاليا من مطار سفنكس

قال الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إنه من المقرر تسيير 4 رحلات أسبوعية لشركة ويز للطيران (Wizz Air) من مطار سفنكس الدولى إلى إيطاليا وتحديدا “ميلانو ، روما ، فينيسيا، مالبينسا”، اعتبارا من منتصف يونيو المقبل، وذلك في إطار تشجيع الحركة السياحية بالمطار بعد توسعته.

وأضاف في تصريحات صحفية له، خلال جولة تفقدية لمحرري الطيران المدني بمطار سفنكس الدولي، أن شركة طيران الجزيرة ستقوم بتشغيل 4 رحلات جوية إلى الكويت منتصف الشهر الجاري.

وتابع منصور: إنه سيتم زيادتها لتصبح 7 رحلات جوية في 20 يونيو المقبل، منوها بأنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشا كبيرا في الحركة الجوية بالمطار.