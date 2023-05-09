«المصرية للمطارات»: تطوير مطار سفنكس الدولي تم على أحدث المستويات العالمية

قال اللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إنه تم تنفيذ أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي على أحدث المستويات العالمية بما يتطابق مع أحدث المتطلبات والمواصفات التكنولوجية والأمنية الحديثة.

وأضاف منصور خلال الجولة التفقدية التى أجراها اليوم بمطار سفنكس الدولي، أن أعمال التطوير للمطار تأتي في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني نحو الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين والسعي الدائم نحو إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات أمام الركاب وتذليل أي صعوبات قد تواجههم بما يحقق تجربة سفر آمنة وأكثر رفاهية بما يدعم الوجهة المصرية أمام المسافرين والمكانة الرائدة التي تحظى بها المطارات المصرية أمام دول العالم.

وتابع منصور: إن مطار سفنكس الدولى يعد أحد المشروعات التنموية التى تساهم في استيعاب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر ولقرب المطار من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك بحضور أحمد صيام مدير مطار سفنكس الدولي، كما تم تقديم عرض توضيحى يتضمن شرح تفصيلي عن مطار سفنكس وما تم فيه من أعمال تطوير خلال الفترة الماضية والوقوف على إمكانيات المطار قبل وبعد تطويره في ضوء الزياده الملحوظة في حجم الطلب على التشغيل خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.