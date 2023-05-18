«المصرية للمطارات» تحتفل بأول رحلات «الجزيرة» إلي «سفنكس الدولي»

احتفلت الشركة المصرية للمطارات، بانضمام شركة طيران الجزيرة إلي سلطة الطيران المدني المصري وهبوط أولى رحلاتها إلى مطار سفنكس الدولي.

وتعد طيران الجزيرة هي شركة طيران كويتية منخفضة التكاليف و من المقرر أن يتم تسيير الرحلات بواقع أربع رحلات أسبوعيا إلي مطار سفنكس.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني نحو تنمية و تنشيط الحركة الجوية والسياحية من وإلى المطارات المصرية وجذب أنظار العديد من شركات الطيران العالمية للاستمرار في فاح وجهات جديدة.

و حضر الاحتفال الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وروهيت راماشاندران المدير التنفيذي لشركة طيران الجزيرة ونايف الطيار السكرتير الأول للسفارة الكويتية ومروان بوظة مؤسس شركة طيران الجزيرة وعمرو شلبى رئيس مجموعة شركة امبريال ترافل سنتر .

وفى كلمته التي ألقاها الطيار عمرو الشرقاوي نيابة عن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني حيث رحب خلالها بمسؤلي السفارة الكويتية ورئيس شركة طيران الجزيرة وشركة امبريال والوفد المرافق ، وتقديره للجهود المبذولة من قبل السفارة الكويتية بمصر وحرصها على إتمام هذا التنسيق الفعال وفتح أبواب تواصل كبري مع دولة الكويت الشقيق.

وأكد علي دعمه الكامل لجميع شركات الطيران الراغبة في تشغيل رحلاتها إلى المطارات المصرية؛ متمنيا لهم مزيد من التقدم والإزدهار في مسيرة عملهم باختيار المقاصد المصرية كوجهات مفضلة إليهم .

و أضاف الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بأن تسيير رحلات مباشرة لشركة طيران الجزيرة من الكويت إلى مطار سفنكس يعد إضافة جديدة تسهم فى تنمية الحركة السياحية والتجارية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية؛ معربًا عن تفاؤله بهذا التعاون المثمر واصفا إياه بأنه تسوق فعال لواجهة جديدة ذات طابع مميز لكون المطار يخدم منطقة سياحية وأثرية متميزة بمنطقة أهرامات الجيزة و المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن المطار قد حقق بالفعل نجاحا ملحوظا في كثافة التشغيل وسمعة طيبة في ضوء طاقته الاستيعابية وإمكانياته العالية خاصة بعد تطويره مما يجعله مطارا عالميًا مجهزا بأحدث التقنيات و الخدمات أسوة بالمطارات العالمية،كما يساعد المطار أيضًا في تخفيف حركة المرور والتكدس في مطار القاهرة.