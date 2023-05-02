«المصرية للمحطات متعددة الأغراض» تصدر ضوابط صرف حاويات الوارد

أصدرت الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ” تحيا مصر ” بميناء الإسكندرية ضوابط وإجراءات صرف حاويات الوارد بالمحطة.

وأشارت الشركة، عبر منشور صادر عنها، اطلعت عليه ” المال” أنه عند تفريغ أي حاوية بتحيا مصر يقوم نظام المحطة ” سيستم ” تلقائيا بوضع بلوك ” هولد” على الحاويات لحين انتهاء العميل من الشهادة الجمركية مع نافذة واجراءات الكشف والمعاينة بالمحطة والتأكد من نقل الحاوية من ساحة الكشف الى ساحة الوارد.

كما انه عند انتهاء العميل من الشهادة واجراءات الكشف والمعاينة يتم فك البلوك من نظام المحطة مما يتيح لموظف التوكيل الملاحي وضع حركة الصرف على موقع المحطة الالكتروني وربط مقاول النقل بالحاوية.

كما أنه بعد فك البلوك وربط المقاول بالحاوية على نظام ” سيستم ” المحطة، ويقوم المقاول بربط رقم السيارة على الحاوية.

وأكدت الشركة على ” لا يقوم التوكيل بإصدار جواب صرف ورقي ولا يقوم بارسال ايميل، بل يقوم بوضع حركة الصرف على سيستم المحطة بعد فك البلوك.

وذهبت الشركة إلى أنه لفك البلوك يجب أن يقوم العميل من الانتهاء من إجراءات الشهادة الجمركية، والتأكد أن الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” قد أبلغت المحطة الكترونيا وتم نقل الحاويات من ساحة الكشف الى ساحة الوارد.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية شهدت افتتاح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء بحرى نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية،

واللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ورؤساء الجهات المساهمة بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية؛ وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة.

وقد بدأت الجولة بتفقُّد الوزير للمحطة، حيث تضمنت الجولة استقبال السفينة “CMA CGM THAMES التابعة للخط الملاحى (CMA CGM) على رصيف المحطة والمحمّلة بعدد حوالي 10000 حاوية، حيث يبلغ طول السفينة (300) متر ووزنها (95263) طنًّا.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع،

وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات- بضائع عامة- سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًّا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى الوقت نفسه، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترًا طوليًّا، مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

كما أضاف أنها تُعدّ أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، مما يسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، مضيفًا أنه من المنتظر أن تعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، والذى بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة.