«المصرية للمحطات متعددة الأغراض» تصدر تعديلات على إجراءات الكشف والمعاينة بمحطة الإسكندرية

أصدرت الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ” التابعة لوزارة النقل ” تحديثات لإجراءات الكشف والمعاينة بمحطة ترانس مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تم تشغيلها خلال فبراير الماضي.

وتضمنت التعليمات الجديدة، تحديثات إجراءات الكشف والمعاينة التي صدرت خلال فبراير الماضي، خاصة إجراءات نزول الحاوية للمرة الثانية لساحة الكشف والمعاينة لغرض إكمال المعاينة.

وأوضحت التعليمات الجديدة التي حصلت “المال” على نسخة منها، أن نزول الحاوية للمرة الثانية لساحة الكشف والمعاينة يكون في عدد من الحالات.

وأكدت التعليمات على أن تلك الحالات تشمل حالة “الغلق ” البلوك حيث يتم حجز أو إعدام جزء من البضائع ” المشمول”، وكذا في حالة تظلم من صاحب الشأن ( للبند أو السعر ) .

كما تشمل الحالات التي يتم من خلالها إجراءات نزول الحاوية للمرة الثانية لساحة الكشف، تبخير الحجر الزراعي عبر لجنة المعالجة من الواردات، وفي حالة عرض الزراعة أو الحماية المدنية فيتم الكشف عبر الأمن العام والمفرقعات، وكذا البضائع التي تكون تابعة للحجر البيطري ليتم الكشف والمعاينة عبر الافراج الطبي والمطبوعات.

كما نصت تلك التعليمات على أن تلك الاجراءات تنقسم الى اجراءات العمل للكشف والمعاينة بالشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS والمسئولة عن تنفيذ منظومة نافذة الخاصة بالمنافذ الجمركية.

ونصت تلك التعليمات على أنه بعد وصول السفينة وتخزين الحاويات داخل محطة تحيا مصر يتم سحب اذن التسليم من الخط الملاحي وتقديمة للجمارك ( MTS ) على منصة نافذة، كما يتم تقديم الاقرار الجمركي للجمارك ( MTS ) من خلال منصة نافذة والحصول على رقم طلب إفراج عن شحنة وارد (رقم 46) .

كما أنه بعد الحصول على رقم الإقرار 46 يتم تحديد موعد الفحص المشترك ( الكشف والمعاينة ) من خلال MTS ، وبعد ارسال رسالة نصية من MTS الى صاحب الشأن أو المفوض عنه بموعد الفحص المشترك.

كما يتم الدخول على موقع نافذة الإلكترونية من قبل صاحب الشأن أو المفوض عنه وتأكيد موعد الفحص المشترك ( الكشف والمعاينة).

وبعد تأكيد موعد الكشف والمعاينة يتم إرسال التاريخ وأرقام الحاويات المطلوبة للكشف الى محطة تحيا مصر عن طريق الاتصال بين TMT ، TOS ، و MTS (NAFEZA ).

كما لا يتم نزول أي حاوية لساحة الكشف الا عن طريق تحديد موعد مسبق من MTS قبل ميعاد الكشف بـ24 ساعة لكي تستطيع المحطة تجهيز الحاويات، على ان تقوم المحطة بتجهيز الحاويات المراد كشفها لليوم التالي حسب الجدول الزمني لسماح دخول المعدات لساحة الكشف، وفي حالة الاستعلام عن ميعاد الكشف والمعاينة يتم الاتصال بخدمة عملاء نافذة 15460 .

كما يتم نقل الحاويات الى ساحة الكشف تلقائيا دون الحاجة الى تتبع حركة الحاويات من قبل العملاء مع المحطة أو استدعاء عمالة خارجية أو معدات حيث توفر المحطة العامل البشري والمعدات اللازمة للفحص والمعاينة.

وبالنسبة لاجراءات العميل للافراج عن الحاوية وفقا لبعض الضوابط، حيث نصت تلك التعليمات على أن يتم الفحص والمعاينة من قبل لجان الفحص الجمركية وجهات العرض في الشيفت الصباحي، وبعد الكشف والمعاينه يتم نقل الحاويات من ساحة الكشف إلى ساحات الوارد بعد الساعة السابعة مساء، كما أنه بعد استكمال باقي الإجراءات ودفع الضرائب والرسوم الجمركية واستلام الإفراج الجمركي يتم الإرسال رسالة من MTS إلى المحطة للسماح بالإفراج عن الحاويات آليا.

وفي حالة الاستعلام عن رسالة الإفراج الجمركي يتم الاتصال بخدمة عملاء نافذة والتأكد من ارسالة رسالة الإفراج إلى المحطة 15460.

وذهبت التعليمات الى أن غير مسموح بدخول شاحنات من خارج المحطة إلى ساحة الكشف نهائيا وذلك لسلامة وأمن البضائع، كما يتم تسليم الحاويات والخروج من المحطة بعد نقلها إلى ساحة الوارد من الساعة الثامنة مساءا في نفس اليوم والايام التالية على مدار الساعة.

ونصت التعليمات على مقدمة تعريفية عن البوابات الخاصة بالشركة بميناء الاسكندرية، حيث أكدت على أن الشركة تعتبر من المحطات الرائدة في جمهورية مصر العربية وتستخدم نظام آلي بالكامل (غير ورقي) للقيام بإجراءات الدخول والخروج للشاحنات.

كما يوجد للشركة نظام تم تصميمه خصيصاً لمتابعة دخول المقطورات حيث عند استيفاء البيانات المطلوبة، يُسمح للمقطورة تلقائيا بالدخول إلى المحطة.

وأكدت الشركة أن هذا النظام يعد أكثر مرونة وأسرع وأسهل وأرخص ويوفر تجربة أفضل للعملاء، مما يلبي رغبتهم في مواصلة العمل مع المحطة.

كما تهدف عمليات النوابه في محطة ترانس مصر إلى تبسيط إجراءات المتعلقة بعمليات الصادر والوارد وتبسيطها، وتخفيف أوقات الانتظار والازدحام عند البوابات وتحسين معدل الدخول والخروج من المحطة.

ومن المقرر ان تعمل المحطة 24 ساعة يوميا و7 ساعات يوميا، بحيث تسمح دخول وخروج شاحنات الصادر والوارد على مدار الساعة بدون توقف.

وذكرت الشركة أنها لديها ساحة مصممة خصيصا لعمليات الفحص والمعاينة وتكون مؤمنه تماما من قبل المحطة لضمان و سلامة البضاعة، كما تحظر ساحة الكشف على دخول كلا من المقطورات الخارجية او الافراد الغير منوطة بالحاويات في ساحة الكشف.

واوضحت الشركة أنها قامت مؤخرا بالربط الآلى مع كلا من نافذه و MTS حيث يتم استلام كلا من أمر الفحص أو الافراج الكترونها فور ارساله من شركة MTS ، كما يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في المحطة وساحة الكشف، حيث يتم تشغيل ساحة الكشف عن طريق فصل العامل البشرى عن المعدات حيث يكون للمحطة جدول زمني للفحص والمعاينة، وجدول زمن لتحميل وتفريغ الحاويات من وإلى ساحة الكشف.

يذكر أن الرسائل الواردة تتعرض لعددا من الإجراءات قبل الافراج عنها، حيث يُشترط موافقة الجهات المعنية بالبضائع حسب طبيعة البضائع، كما يتوجه صاحب الشأن أو المستخلص الجمركي “نائب صاحب البضاعة” لمنطقة الفحص والمعاينة لأجراء المعاينة و المطابقة واستيفاء موافقة الجهات الرقابية والأمنية.

كما تقوم لجنة المعاينة والمطابقة الجمركية ( مأمور التعريفة ـ مأمور الحركة ) وفي وجود صاحب الشأن أو من ينيبه، وذلك لمطابقة النسبة المطلوب مطابقتها على الفاتورة أو بيان العبوة، على أن تتم الإجراءات الجمركية و الرقابية فى آن واحد بالتنسيق مع الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة، ويبلغ صاحب الشأن في حالة وجود ملاحظات أو طلب مزيد من المستندات لاستيفائها.

وفي حالة الاختلاف يتم الجرد التفصيلي للجميع وتحرر استمارة جرد، ويكون مأمور الحركة هو المختص بمراجعة الكميات وحصر الاعداد وتوضيح المراقيم ويختص مأمور التعريفة بالمعاينة والتوصيف الفني للصنف، كما أنه في حالة المطابقة واستيفاء موافقة جهات العرض يقوم مأمور التعريفة بختم أصل وصورة إذن الإفراج بلا مانع من الصرف و يوقع بالمطابقة من اللجنة الجمركية في المكان المــخصص لــذلك على البيـــان المميكن دون الحاجة لكتابة المعاينة أو تحرير استمارة جرد، ويقوم الجمرك بإرسال الصورة لباب الصرف وتسليم الأصل لصاحب الشأن.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية شهدت افتتاح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء بحرى نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ورؤساء الجهات المساهمة بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية؛ وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة.