أسندت وزارة النقل للمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، مسئولية الإشراف على عدد من المشروعات الضخمة خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر مسئول بالشركة لـ«المال»، أن أهم تلك المشروعات هو محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من المقرر افتتاح المشروع خلال مايو المقبل، ليتم استقبال البضائع العامة فقط، كمرحلة تجريبية، على أن يتم استقبال سفن الحاويات خلال أكتوبر المقبل، وذلك عبر شركة CMA –CGM الفرنسية والتي ستقوم بتشغيل المشروع لمدة 30 عاما بالشراكة مع المجموعة.

ولفت إلى أن المحطة ستشهد استقبال أول أوناش كهربائية بمحطات الحاويات بالموانئ المصرية، والتي تعد صديقة للبيئة، موضحا أن المشروع تصل تكلفته قرابة 7 مليارات جنيه.

وأضاف مسئول المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، أن المجموعة أصبحت مسئولة عن محطة الصب النظيف بميناء الدخيلة، وجاري التفاوض مع الشركة العربية لسلاسل الإمداد والتي ستدخل لأول مرة لتشغيل محطة صب نظيف بالموانئ المصرية.

وأكد على أن المشروع تصل تكلفته إلى 1.6 مليار جنيه، وتمت أعماله الاستشارية عبر مكتب حمدى القمحاوى، ويتم تمويله عبر تحالف مصرفى محلي، وتصل أرصفة المشروع إلى قرابة 1.5 كيلو وعمق 15 مترا وظهير خلفى 300 ألف متر مربع.

وأوضح أن المجموعة المصرية تشرف عن محطة متعددة الأغراض بميناء السخنة، والذي يقع على طول أرصفة تصل إلى قرابة 18 كيلو، ومن المقرر أن يتم ربط هذا المشروع بين شبكة النقل مع القاهرة والاسكندرية والسادس من أكتوبر والعلمين عبر القطار السريع .

وأكد أن لم يتم حسم المشغلين العالميين لإدارة تلك الأرصفة، موضحا أن هناك إهتمام من العديد من المشغلين على مستوى العالم بهذا الميناء، والذي تعمل به موانئ دبي فقط حاليا منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن أهم الشركات التي تعد مهتمة بهذا المشروع هي مجموعة بوليرية الفرنسية، والتي تعد من أهم مشغلي محطات الحاويات على مستوى العالم، بالاضافة إلى مجموعة أبو ظبي الاماراتية، وخط الكوسكو الصيني، وخط إيفرجرين.

الجدير بالذكر أن ملكية المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، تتبع كل من هيئة ميناء الإسكندرية، بنسبة مساهمة تصل إلى 34%، وهيئة قناة السويس بنسبة 33%، والشركة القابضة للنقل البحري بنسبة بنسبة 20% ، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 13%، ويبلغ رأسمالها المصدر 2.2 مليار جنيه.