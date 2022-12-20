المصرية للكهرباء : 12 مليار جنيه استثمارات منفذة.. و198 مليار ك.و.س طاقة مبيعة خلال 2021-2022

انعقدت، اليوم، الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمناقشة نشاط الشركة للعام المالى 2021/ 2022.

وقالت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم، خلال العام المالى 2021/ 2022، تنفيذ الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 12,307 مليار جنيه مصرى؛ منها حوالى 8,307 مليار جنيه، بالإضافة إلى (4 مليارات جنيه) خاصة بالمشروعات المموَّلة من الخطة الإستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وأضافت، خلال الجمعية، أنه بلغ إجمالى كمية الطاقة المبيعة، خلال العام المالى 2021/ 2022، حوالى 198 مليار ك.و.س، بنسبة تطور حوالى 5% عن الفترة المناظرة.

وأكد الدكتور محمد شاكر الجهود على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج لكل العملاء وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

وأكد الدكتور شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًّا وأفريقيًّا.

وأشاد الدكتور شاكر بالتنسيق والتعاون المستمر مع كل الجهات المعنية.