«المصرية للكهرباء» تنفذ 11 محطة محولات باستثمارات 11.2 مليار جنيه

عمر سالم كشف المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للقابضة لكهرباء مصر، أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ 11 محطة محولات كهرباء بإجمالى استثمارات تصل إلى 11.2 مليار جنيه، هى الأضخم فى تاريخ الشركة.وأوضح - فى تصريحات لـ «المـال» - أنه من المقرر الانتهاء م



عمر سالم



كشف المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للقابضة لكهرباء مصر، أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ 11 محطة محولات كهرباء بإجمالى استثمارات تصل إلى 11.2 مليار جنيه، هى الأضخم فى تاريخ الشركة.

وأوضح – فى تصريحات لـ «المـال» – أنه من المقرر الانتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا بحلول ديسمبر المقبل، وباجمالى سعات 16.7 ألف ميجا فولت أمبير ضمن الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.

وتتضمن تلك المحطات تتضمن محطة محولات سمنود بجهد 500 كيلوفولت وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، ومحطة محولات زهراء المعادى بجهد 500 كيلوفولت وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، ومن المقرر أن يتم تشغيلها نهاية العام، بالإضافة إلى محطة محولات أبوالمطامير، والتى تصل إلى جهد 500 كيلوفولت وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير ومن المقرر الانتهاء منها فى أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الشركة أوشكت على تشغيل محطات محولات بدر بجهد 500 كيلوفولت وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، بحلول سبتمبر المقبل، كما سيتم تشغيل محطة محولات وادى النطرون بسعة 1500 ميجا فولت أمبير خلال أيام، بالإضافة إلى محطة محولات شرق بنها بسعة 1500 ميجا فولت أمبير، وجهد 500 كيلوفولت، وسيتم تشغيلها خلال أغسطس المقبل.

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ محطات إيتاى البارود بسعة 1500 ميجا فولت أمبير، ومحطة غرب مغاغة بجهد 500 كيلوفولت، بالإضافة إلى محطة كفر الزيات بجهد 500 كيلوفولت وسعة 1500 ميجا فولت أمبير.

وكشف مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، لـ «المـال« أنه يتم حاليًا دراسة زيادة التغذية الكهربائية من خلال محطة محولات العوينات الجديدة بجهد 500 / 220 كيلوفولت لكى تستخدمه لتغذية محطة محولات توشكى 2، لتحسين مستوى الخدمة فى منطقة شرق العوينات، وزيادة القدرة الكهربائية لمشروع الربط الكهربائى مع السودان.

ويبدأ خط الربط الكهربائى بين مصروالسودان من محطة محولات توشكى 2، متجها إلى محطة محولات أرقين بالسودان بجهد 220 كيلوفولت، ترتفع فى المرحلة الثانية إلى 500 كيلوفولت.

وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائى مع السودان تأتى ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، مشيرا إلى إمكانية نقل الكهرباء من مصر والسودان وتصديرها إلى أوروبا، فى ظل وجود فائض من الطاقة حاليا يصل لنحو12 ألف ميجاوات،ارتفع لنحو15 ألف ميجاوات بعد الانتهاء من مشروعات شركة «سيمنس» الألمانية لتوليد الكهرباء، بإجمالى قدرات 14.4 ألف ميجا فى محطات العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف.