المصرية للطيران: حجوزات الموسم الشتوى جيدة

قال أحمد إسماعيل رئيس الشركة المصرية العالمية للطيران إن حجوزات الموسم السياحى الشتوى -الذى يبدأ من أكتوبر الجارى وحتى أبريل 2024 تعتبر جيدة، لافتًا إلى أن نسب الامتلاء على طائرات شركته مرتفعة خلال الفترة الحالية.

وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة تسير حاليًا رحلات من مدينتى شرم الشيخ والغردقة إلى روسيا، بالإضافة إلى رحلاتها من مطار القاهرة الدولى إلى الكويت، جدة، الرياض واليمن وغيرها من الوجهات.

ولفت إلى أن المصرية للطيران كانت تُشغل من 2 إلى 3 رحلات أسبوعية إلى دولة السودان، ولكن نتيجة الأحداث التى تشهدها الخرطوم توقفت تلك الرحلات، مشيرًا إلى أنه لا توجد خطة حاليًا لتحديث حجم الأسطول.

وقامت المصرية العالمية للطيران منذ أوائل شهر نوفمبر 2022،بتسيير نحو 30 رحلة أسبوعية إلى موسكو، و3 إلى مدن روسية أخرى هى (سامارا، قازان وأوفا)، إضافة إلى 3 ألمانية تشمل فرانكفورت، ميونخ، وكولون.

وبدأت «العالمية للطيران» تشغيل رحلات جوية من مطارى شرم الشيخ والغردقة إلى موسكو فى أكتوبر 2021.

يشار إلى أن المدير التنفيذى للشركة المصرية العالمية للطيران قال فى تصريحات سابقة لـ”المال” إن الشركة كانت تعاقدت مع بنك صينى للحصول على طائرتين جديدتين بنظام التأجير التمويلى، على أن يتم شراؤهما بعد 5 أعوام من طراز «إيرباص 321»، وتم استلامهما فى العام الماضى ليرتفع حجم أسطول الشركة إلى 6 طائرات بدلًا من 4.