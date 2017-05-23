المصرية للسيارات: توقعات بخروج كيانات من السوق بعد رفع الفائدة

– شادى ريان: تراجع الإقبال على الاستثمار بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض شريف عيسى: توقع شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، ان تسفر قرارات المركزى الأخيرة عن خروج عدد من الكيانات من السوق خاصة وأن فوائد الودائع ستكون أعلى بكثير من الربح المحقق فى كل سيارة مباعة.



وأشار إلى أن قرار المركزى يمثل تحديداً جديداً فى سلسله التحديات التى يعانيها السوق منذ أكثر من عاميين، وأن العام الحالى سيكون بمثابه تحدى لكافة الشركات والكيانات الإقتصادية والإستثمارية سواء داخل قطاع السيارات أو القطاعات الأخرى.



وأوضح ريان أن تسفر القرارات سيؤدى إلى زيادة أسعار الصرف، نتيجة ارتفاع الفائدة والتى ستؤدى إلى زيادة الطلب على الدولار، بالإضافة إلى عدم اقبال أى من رجال الأعمال علي الاستثمار بعد ارتفاع تكلفة الإقتراض، متوقعاً ان تشهد الفترة المقبلة تصفية عدد من المشروعات بهدف استخدام أموالها بإيداعها فى البنوك للحصول على الفوائد المرتفعة.



ولفت إلى أن الأوضاع الحالية ستدفع إلى مزيد من الركود داخل سوق السيارات والذى يعانى التجمد التام رغم مساعى الشركات للسيطرة على حالة الركود التى تعانيها منذ قرارات 3 نوفمبروالمتعلقة بتحرير أسعار الصرف.