«المصرية للسيارات» تضخ استثمارات بقيمة 315 مليون جنيه خلال 2020

تخطط شركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، لضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 315 مليون جنيه حتى نهاية 2020، ضمن خططها التوسعية فى السوق المحلية.

قال شادى ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تستهدف إجراء توسعات فى مركز نيسان المعتمد بمدينة الغردقة لزيادة طاقته الاستيعابية، باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه، متوقعًا افتتاحه خلال الربع الأخير من العام الحالى.

شادى ريان

وأشار ريان فى تصريحات لـ «المال» إلى أن هذا العام سيشهد أيضًا افتتاح «مول المصرية» بالقاهرة الجديدة، الذى سيشمل صالات عرض لبيع العلامات الفاخرة مثل لامبورجينى وفيرارى وغيرهما، علاوة على الخدمات الأخرى التى ستكون متوافرة به من كافيهات، لافتا إلى أن تكلفته تقدر بنحو 300 مليون جنيه.

وأكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت استحواذ «المصرية للسيارات» على قطعتى أرض، فى القاهرة الكبرى، بهدف إجراء توسعات فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة للعلامات التجارية التى تتولى توزيعها.

وتوقع أن تشهد أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة زيادات من نهاية مارس وحتى مايو، نتيجة تفشى فيروس كورونا، وتوقف واردات الصين سواء من سيارات كاملة أو مكونات إنتاج، الأمر الذى سيدفع شريحة كبيرة من العملاء للاتجاه للسيارات ذات المنشأ الكورى أو الأوروبى أو اليابانى، التابعة لفئة المتوسطة، كبديل عن الصينية.

ورجح أيضًا أن ترتفع قيمة الدولار فى مواجهة الجنيه مع استمرار تفشى كورونا، وضعف الوفود السياحية لمصر مع وقف الرحلات السياحية، الأمر الذى سيهدد مستقبل أسعار سيارات الركوب خلال الفترة المقبلة.

وعن مستهدفات «المصرية للسيارات» خلال العام الحالى، توقع رئيس مجلس إدارة الشركة إلى تمكنها من الاستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين 10 إلى %15 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب بنهاية 2020.

كان مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» قد أظهرت نموًا فى مبيعات السيارات الإجمالية خلال يناير من العام الحالى بنسبة تصل إلى %20 بجميع فئاته من «ملاكى» و«أتوبيسات» و«شاحنات».

بلغ اجمالى مبيعات السيارات بجميع فئاته فى يناير 2020، ما يقرب من 13.9 ألف سيارة، مقابل 11.5 ألف وحدة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وأشار أميك إلى نمو مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» خلال شهر يناير من العام الحالى بنسبة تصل إلى %10 بإجمالى 8747 سيارة، مقابل 7947 مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضى.