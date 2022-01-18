المصرية للسيارات تسلم 13500 مركبة خلال عام 2021

قال محمد ريان رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للملاكى فى مصر، إن شركته تمكنت على مدار العام الماضى من بيع وتسليم 13 ألفا و500 سيارة ملاكى من جميع العلامات التجارية المتوافرة فى السوق المحلية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ “المال” إلى أن المصرية للسيارات تمكنت من الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى %13 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب بالسوق المحلية.

وبيّن أن سوق السيارات كان لديها فرصة قوية لتحقيق معدلات مبيعات قياسية العام الماضى إلا من تفاقم أزمة نقص المكونات والتى فى مقدمتها الرقائق الإلكترونية “أشباه المواصلات” تسبب فى نقص المعروض من المركبات محليا.

وظهرت أزمة نقص الرقائق عالميًا خلال الربع الأول من 2021 بالتزامن مع تزايد الطلب عليها فى بعض الصناعات الأخرى مثل الحواسب والهواتف والأجهزة الكهربائية مما أثر على الكميات المتوافرة منها لدى كبار مصعنو السيارات وإحداث ارتباك فى خطط التصنيع.

وتسبب النقص فى الرقائق الإلكترونية فى اتجاه عدد كبير من المنتجين لخفض مستويات التصنيع، او وقف عمليات الإنتاج لفترات طويلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات فى العالم بالتزامن مع تزايد الطلب، ونقص المعروض.

وتكهن ريان بأن يشهد العام الحالى زيادات فى أسعار السيارات الرسمية بسبب عوامل عدة من أبرزها استمرار أزمة نقص مكونات الإنتاج وارتفاع الخامات المشاركة فى صناعة المركبات مثل الصاج والمطاط، بالإضافة إلى الموجة الضخمية العالمية التى يمر بها الإقتصاد العالمي.

وتوقع أن تتراوح معدلات الزيادة فى أسعار السيارات فى مصر هذا العام ما بين %8 إلى %10، مؤكدًا فى الوقت ذاته تأثر حجم سوق السيارات بالزيادات المرتقبة فى الأسعار.

كانت «المال» قد رصدت فى تقرير لها نشر الأسبوع الماضى زيادة أسعار السيارات خلال الفترة من يناير 2021 حتى يناير من هذا العام بنسبة تتراوح ما بين %1 إلى %20 بقيمة تتأرجح ما بين 2100 حتى ما يقرب من 55 ألف جنيه بسبب نقص المعروض من المركبات فى السوق المحلية، مما يشير إلى خسارتها للإمتيازات الجمركية التى تمتعت بها المركبات الملاكى جراء تطبيق اتفاقتى الشراكة الأوروبية مطلع يناير 2019، والمنطقة الحرة التركية فى الأول من 2020.

وتأسست المصرية للسيارات فى عام 1984، وتمتلك ما يقرب من 15 فرعا تغطى جميع انجاء الجمهورية، كما أنها تقوم على تسويق أكثر 25 علامة تجارية عالمية، بالإضافة إلى توليها تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لعدد من العلامات التجارية مثل فيات، وسوبارو، ونيسان.