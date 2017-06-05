المصرية للدواجن توافق على بيع مزرعة سقارة

وكان مجلس الإدارة قد اعتمد القيمة العادلة المقدمة من شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية لمزرعة سقارة 1 بنحو 3.7 مليون جنيه. وفي فبراير الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة على بيع مزرعة دواجن سقارة (2)، بقيمة 5 ملايين جنيه. ويبلغ رأسمال الشركة 94.6 مليون جنيه، موزعا عبر 47.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم. وحققت المصرية للدواجن ارباحاً بلغت 952.8 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.95 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
مصطفى طلعت
أعلن مجلس إدارة المصرية للدواجن، اليوم الإثنين، بيع مزرعة دواجن سقارة 1 بقيمة 4.5 مليون جنيه.
وكان مجلس الإدارة قد اعتمد القيمة العادلة المقدمة من شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية لمزرعة سقارة 1 بنحو 3.7 مليون جنيه.
وفي فبراير الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة على بيع مزرعة دواجن سقارة (2)، بقيمة 5 ملايين جنيه.
ويبلغ رأسمال الشركة 94.6 مليون جنيه، موزعا عبر 47.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وحققت المصرية للدواجن ارباحاً بلغت 952.8 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.95 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.