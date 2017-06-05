المصرية للدواجن توافق على بيع مزرعة سقارة

مصطفى طلعت أعلن مجلس إدارة المصرية للدواجن، اليوم الإثنين، بيع مزرعة دواجن سقارة 1 بقيمة 4.5 مليون جنيه.وكان مجلس الإدارة قد اعتمد القيمة العادلة المقدمة من شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية لمزرعة سقارة 1 بنحو 3.7 مليون جنيه.وفي فبراير الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة على بيع مزرعة دواجن



مصطفى طلعت



أعلن مجلس إدارة المصرية للدواجن، اليوم الإثنين، بيع مزرعة دواجن سقارة 1 بقيمة 4.5 مليون جنيه. وكان مجلس الإدارة قد اعتمد القيمة العادلة المقدمة من شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية لمزرعة سقارة 1 بنحو 3.7 مليون جنيه. وفي فبراير الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة على بيع مزرعة دواجن سقارة (2)، بقيمة 5 ملايين جنيه. ويبلغ رأسمال الشركة 94.6 مليون جنيه، موزعا عبر 47.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم. وحققت المصرية للدواجن ارباحاً بلغت 952.8 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.95 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.