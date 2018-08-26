المصرية للتوريدات تتنازل عن رخصة ميناء العريش وتسلم مخازن لقناة السويس

أماني العزازي:توقفت الشركة المصرية للتوريدات البحرية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضه للنقل البرى والبحرى عن تقديم خدمة تموين السفن بالمياه فى ميناء العريش؛ بسبب الرسوم العالية التى فرضها القرار 800 لسنة 2016 الخاص برفع مقابل الانتفاع بالأنشطة بالموانئ المصرية، وإصرار الهيئة الاقتصادية لمنطقة ق

أماني العزازي:

توقفت الشركة المصرية للتوريدات البحرية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضه للنقل البرى والبحرى عن تقديم خدمة تموين السفن بالمياه فى ميناء العريش؛ بسبب الرسوم العالية التى فرضها القرار 800 لسنة 2016 الخاص برفع مقابل الانتفاع بالأنشطة بالموانئ المصرية، وإصرار الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس القطاع الشمالى، على استصدار ترخيص لكل ميناء على حدة.

وتتمثل الرسوم وفقًا للقرار 800 لسنة 2016 سداد ثلاثة آلاف جنيه مقابل انتفاع بالترخيص للقيام بنشاطى الأشغال والتوريدات سنويا لكل نشاط منهما وفقا للمادة 23 من القرار، كما يؤدى المرخص إليه مقابل انتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط تموين السفن الوقود 20 دولارًا لكل طن للسفن الأجنبية و10 دولارات للسفن المصرية، فيما يسدد 6 دولارات للطن لتموين السفن الأجنبية بالمياه و3 دولارات لتموين السفن المصرية.

وقالت المهندسة هويدا الماحى، مدير عام الشئون الهندسية بالشركة، إن الشركة اضطرت كذلك إلى التنازل عن أكثر من 4 مخازن كانت تقوم بتأجيرها من هيئة قناة السويس وهيئة موانئ بورسعيد للقيام بنشاطها فى خدمة السفن العابرة إلا أنها اكتفت بعد القرار 800 بمخزنين فقط.

وأضافت أن رفع رسوم الخدمة يؤدى إلى اتجاه السفن لطلب خدمات التموين بالوقود والمياه من الموانئ المجاورة.

ولفتت إلى أن الشركة اضطرت للتنازل عن جزء من مساحة الأرض التى تشغلها على مساحة 2600 متر بعد طلب هيئة قناة السويس استردادها لتلبية توسعات إحدى الشركات التابعة لها.

وقالت إن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تدخل لدى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لحل الأزمة، وانتهت بالتنازل عن 1037 مترًا من المساحة التى نشغلها لصالح الهيئة، والتى كنا نستغلها كمرسى لناقلات المياه ومخازن للبضائع التى تطلبها السفن، واستراحه للعاملين بالشركة.

وطالبت الماحى وزارة النقل بإعادة النظر فى القرار 800 المنظم لللائحة مزاولة الأنشطة بالموانئ، وأن يسارع المجلس الأعلى للموانئ بإقرار التعديلات التى يتم دراستها حاليا قبل أن تتوقف الشركات مقدمة خدمات التموين سواء بالوقود أو المياه عن العمل.

من ناحية أخرى، كشفت الماحى عن تحسن ملحوظ فى إيرادات شركة التوريدات البحرية وتحولها من الخسارة إلى المكسب بفضل زيادة عدد السفن العابرة، ومشروع إنتاج الغاز الطبيعى بحقل ظهر والمشروعات البترولية والقومية الجارى تنفيذها حاليا بمنطقة قناة السويس.

وقالت إن الشركة تتوقع مزيدًا من ارتفاع حجم الإيرادات وتحقيق أرباح خلال العام المالى 2018 / 2019، وذلك بسبب التوسع فى أنشطة التشييد والبناء والمقولات العامة، وذلك بفضل السياسة التى ينتهجها اللواء أحمد حسن رئيس مجلس الإدارة الحالى فى تطوير قطاعات وأنشطة الشركة الأخرى بجانب نشاطها الرئيسى فى خدمة السفن والتوريدات والأشغال البحرية.

وطالبت بحل مشاكل الشركة مع الجمارك لإعادة تشغيل مخزن رقم 5 بمنطقة مخازن الترانزيت ببورفؤاد، والتى تتعنت الجمارك فى إعادة تشغيله والتعامل مع البضائع المقرر إعدامها داخله.

وفى سياق آخر، قالت مدير عام الإدارة الهندسية بالشركة، إن العاملين يطالبون الشركة القابضة بصرف الأرباح عن الثلاث سنوات السابقة وهى مكافأة تقررها الجمعية العمومية للشركة، وزيادة تمثيل العاملين بفروع الشركة فى النقابة العامة.

وتم تأسيس الشركة المصرية للتوريدات عام 1962 لخدمة الأسطول البحرى المصرى، وتتخصص فى قطاع توريد البضائع ونقل المياه العذبة، وتقوم بعمليات الأشغال والخدمات البحرية، ولها فروع فى الإسكندرية وبورسعيد والسويس، وتخضع لتبعية قانون الشركات المساهمه رقم 159 لسنة 1981، وتسهم فيها القابضة بنسبة %49 من رأسمالها.