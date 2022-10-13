«المصرية للتمويل الاستهلاكى» تتفاوض لاقتراض 400 مليون جنيه قبل نهاية 2022

تتفاوض شركة «المصرية للتمويل الاستهلاكى» على اقتراض 400 مليون جنيه، من 3 بنوك محلية، ومن المخطط الحصول عليها قبل نهاية العام الجارى.

قال حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إنه تم مؤخرًا الحصول على تسهيلات بقيمة 200 مليون جنيه، فيما تجرى «المصرية» مفاوضات جديدة لاقتراض 400 مليون جنيه أخرى توجه لدعم رأس المال العامل.

حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «المصرية للتمويل الاستهلاكى»

ولفت إلى أن المفاوضات الحالية تُجرى مع 3 بنوك متمثلة فى «تنمية الصادرات» و«القاهرة»، و«قناة السويس».

وأشار مدنى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة أتمت عمليات بيعية بقيمة 200 مليون جنيه منذ بداية عملها فى السوق المحلية قبل عدة شهور، موضحًا أن «المصرية» تُخطط لوصول محفظتها إلى حوالى «400 – 500» مليون جنيه بنهاية عام 2022.

وقال إن قاعدة العملاء الحالية للشركة المصرية للتمويل الاستهلاكى، تصل إلى حوالى ألف عميل فقط، وهناك مساعٍ لزيادتها مستقبلاً.

وعلى جانب آخر، لفت إلى أن الشركة منفتحة للتعامل مع كل أنواع خدمات التقسيط بعدة قطاعات، بداية من السيارات لعمليات التجميل والتشطيب وغيرها.

وأوضح أن التعليم من أبرز القطاعات التى تركز الشركة أعمالها بها، إذ تقوم بتقديم خدمة تمويل المصروفات الدراسية بالمراحل المختلفة وأيضًا الدراسات العليا والماجستير وغيرها.

وتبنى حازم مدنى نظرة إيجابية للنشاط فى السوق المحلية بشكل عام، موضحًا أن التغيرات السريعة التى تشهدها أسعار السلع والخدمات زاد من معدلات إقبال المواطنين عليها، تخوفًا من حدوث أى زيادة جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى، أسست «الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى» فى مارس الماضى، برأسمال مصدر ومدفوع قيمته 100 مليون جنيه.