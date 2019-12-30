طاقة

المصرية للتكرير: 4 مليارات دولار استثمارات توفير المنتجات البترولية

خلال كلمته في مؤتمر الطاقة آفاق للتعاون والاستثمار، اليوم الإثنين.
عمر سالم 2:11 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19 2:11 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19

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قال المهندس محمد سعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، إن استثمارات الشركة تتخطى 4 مليارات دولار، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

وأضاف سعد، خلال كلمته في مؤتمر الطاقة آفاق للتعاون والاستثمار، اليوم الإثنين، أن الشركة تقوم بتنفيذ نموذج للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، لإنتاج أكبر مجمع للتكسير الهيدروجيني ومنتجاته.

وأوضح أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيا في مجال صناعة التكرير، ويستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج، من معمل القاهرة لتكرير البترول، وتحويله لمنتجات بترولية عالية الجودة.

وأوضح أن للهيئة العامة للبترول دورًا كبيرًا في دعم المشروع إذ تساهم بنحو 31% والقطاع الخاص بالنسبة المتبقية، وتخطي نسبة التمويل الأجنبي فيه 85%، ما يدل على ثقة الاستثمار فى مناخ الطاقة، فضلاً عن تذليل الدولة للمزيد من العقبات التي واجهت المشروع.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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