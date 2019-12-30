المصرية للتكرير: 4 مليارات دولار استثمارات توفير المنتجات البترولية

خلال كلمته في مؤتمر الطاقة آفاق للتعاون والاستثمار، اليوم الإثنين.

قال المهندس محمد سعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، إن استثمارات الشركة تتخطى 4 مليارات دولار، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

وأضاف سعد، خلال كلمته في مؤتمر الطاقة آفاق للتعاون والاستثمار، اليوم الإثنين، أن الشركة تقوم بتنفيذ نموذج للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، لإنتاج أكبر مجمع للتكسير الهيدروجيني ومنتجاته.

وأوضح أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيا في مجال صناعة التكرير، ويستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج، من معمل القاهرة لتكرير البترول، وتحويله لمنتجات بترولية عالية الجودة.

وأوضح أن للهيئة العامة للبترول دورًا كبيرًا في دعم المشروع إذ تساهم بنحو 31% والقطاع الخاص بالنسبة المتبقية، وتخطي نسبة التمويل الأجنبي فيه 85%، ما يدل على ثقة الاستثمار فى مناخ الطاقة، فضلاً عن تذليل الدولة للمزيد من العقبات التي واجهت المشروع.