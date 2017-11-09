المصرية للتكرير تعلن أسماء الدفعة الثانية من منحة مستقبلي

المال-خاص: قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الشركة المصرية للتكرير _إحدى شركاتها التابعة_ أعلنت اليوم الخميس، عن اسماء الدفعة الثانية من الحاصلين على برنامج "مستقبلي" . ولفتت إلي حرص شركتها التابعة، على التوسع بعدد الطلبة المستفيدين والجامعات التى يغطيها برنامج المنح الدراسية "مستقبل

المال-خاص:

قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الشركة المصرية للتكرير _إحدى شركاتها التابعة_ أعلنت اليوم الخميس، عن اسماء الدفعة الثانية من الحاصلين على برنامج “مستقبلي” .

ولفتت إلي حرص شركتها التابعة، على التوسع بعدد الطلبة المستفيدين والجامعات التى يغطيها برنامج المنح الدراسية “مستقبلي”، موضحةً أن دفعة ٢٠١٧ تضمنت ٢٢ مستفيدا وخمس جامعات .

وأكد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن شركته أطلقت تلك المبادرة إيمانًا منها بأهمية التعليم، كونه أحد الطرق الأساسية لتقدم المجتمع.

وأشار خلال الاحتفالية التى أقامتها الشركة اليوم، بتخريج الدفعة الثانية لتلك المبادرة، إلى أن المبادرة تقوم أيضًا بتقديم منح تدريبية بالجامعة الأمريكية للمعلمين بمرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الحكومية .

وأوضح أن العام الماضي شهد تقديم منحة ٣٠ معلما بمرحلة الحضانة والتعليم الابتدائي .

وتحرص الشركة المصرية للتكرير على المشاركة فى العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية من جميع الجوانب، ليشمل ذلك تجديد المدارس، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتقديم الدعم اللازم للطلبة.

