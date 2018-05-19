المصرية للتعلم الإلكتروني تستعرض التجارب العالية لمدارس المتفوقين

جهاد سالمتنظم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني – الأهلية - المؤتمر الدولى الرابع حول "تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مجتمع المعرفة: إستراتيجيات وتطبيقات إبداعية" فى الفترة من 26-28 يونيو 2018 .قال الدكتور ياسر دكروري رئيس الجامعة إن المؤتمر ياتي انطلاقا من ا

جهاد سالم

تنظم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني – الأهلية – المؤتمر الدولى الرابع حول “تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مجتمع المعرفة: إستراتيجيات وتطبيقات إبداعية” فى الفترة من 26-28 يونيو 2018 .

قال الدكتور ياسر دكروري رئيس الجامعة إن المؤتمر ياتي انطلاقا من الاهتمام العالمى والانتشار الواسع لمدارس STEM فى كثير من الدول المتقدمة والنامية ومن بينها مصر والدول العربية.

ونظرا لما يمثله هذا النوع من التعليم من تطوير لقدرات طلاب التعليم قبل الجامعى وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم من تحليل ونقد وإبداع، وتأهيلهم لمراحل تعليمهم العالى ودراساتهم العليا فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهى العلوم والمجالات التى تمثل جوهر مجتمع المعرفة وتمثل المكونات الرئيسية لحياتنا اليومية.

وأوضح أن المؤتمر يهدف الي تدارس الخبرات والتجارب والنماذج العالمية والعربية فى مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومدارسSTEM ، وتدارس آليات وإستراتيجيات ومتطلبات نشر وتعميم نموذج مدارس STEM وإدراته فى مصر والوطن العربى،

بجانب الوقوف على أحدث وأهم إستراتيجيات التعليم والتعلم فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطبيقاتها الإبداعية فى الصفوف الدراسية، وكذلك تدارس مداخل وأساليب إعداد برامج إعداد معلمى مدارس STEM.