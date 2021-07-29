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«المصرية للتأمين التكافلى» تنجح فى تجديدات اتفاقيات الإعادة

ترفع الطاقة الاستيعابية لأربعة فروع
الشاذلي جمعة 8:52 ص, الخميس, 29 يوليو 21 8:52 ص, الخميس, 29 يوليو 21

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جددت شركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات ومسئوليات» اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها بنجاح وبشروط أفضل من العام الماضى. وكشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة، أن النتائج الفنية الجيدة لشركته أسهمت فى سهولة تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، لافتًا إلى أن معدل الخسائر الفنية للشركة فى فرع الحريق 49% خلال خمس السنوات الماضية وهو من أفضل المعدلات فى ذلك الفرع فى سوق التأمين المصرية.

وأضاف علما أن معدل الخسائر الفنية الكلى للشركة 39% خلال خمس السنوات الماضية، وهو ما أسهم فى حصول الشركة على شروط أفضل فى اتفاقيات إعادة التأمين.

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من جهته قال سامح سمير، مدير إدارة إعادة التأمين فى الشركة، إن شركته نجحت فى رفع الطاقة الاستيعابية لأربعة فروع تأمين، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية فى فرع الحريق إلى 800 مليون جنيه، وفى الهندسى إلى 180 مليون جنيه، وفى الحوادث المتنوعة إلى 60 مليون جنيه، وفى فرع التأمين البحرى بضائع إلى 120 مليون جنيه.

وأضاف سمير أن شركته نجحت فى إعادة التأمين لبعض التغطيات الجديدة وهى الوثيقة الجمركية بطاقة استيعابية 50 مليون جنيه، وكذلك تغطية مخازن البنوك المتعلقة بالاعتمادات المستندية.

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وأشار إلى أن أبرز معيدى التأمين الذين تتعاقد معهم الشركة هى شركات «هانوفر رى» الألمانية لإعادة التأمين وهى شركة الإعادة الراشدة فى الاتفاقية، بجانب شركات «سكور رى» الفرنسية و«أكوا رى» السويسرية و«CCR الفرنسية» و«كوريا رى» الكورية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 230 مليون جنيه، فيما يضم هيكل المساهمين الحالى مؤسسات اقتصادية؛ منها بنك فيصل الإسلامى بحصة 32.75%، والمصرف العربى الدولى 9.5%، ومجموعة الخليج للتأمين 8.75%،

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فضلًا عن بنك مصر إيران للتنمية 8.25%، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25%، وشركة كامكو 8.25%، وبنك البركة- مصر بحصة 8.25%، وأيضًا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8%، وأخيرًا شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.

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بقلم الشاذلي جمعة

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